Ci sarà anche La Casa di Carta 5? Il finale della quarta stagione aprirà le porte al

Fonte : optimaitalia

(Di domenica 18 agosto 2019) Ladi5 non è affatto un miraggio: Netflix potrebbe rinnovare la sua serie più vista in assoluto nel mondoper una quinta parte, dopo lache è attualmente in produzione. Il servizio streaming non ha ancora annunciato il destinoserie - d'altronde non c'è nemmeno, al momento, una data d'uscita per Ladi4 - ma la trama dei prossimi 8 episodi renderà plausibile l'ipotesi di un rinnovo. A confermarlo è Itziar Ituño, in una recente intervista a El Pais realizzata durante gli ultimi giorni di riprese. L'attrice, che nella serie cult di Netflix interpreta l'ispettrice Raquel Murillo poi entrata a far partebanda di rapinatori del Banco di Spagna, ha riflettuto tra le altre cose sull'incredibile riscontroserie, che ha travolto il cast in modo del tutto inatteso, come "uno tsunami". È iniziato come ...

MarcoBarzaghi : Handanovic D'Ambrosio Skriniar De vrij; Candreva , Vecino Brozovic Sensi, Asamoah; Lautaro Lukaku ... contro il Goz… - Simo_Ventura : “stringila forte non farla andare via anche se non sarà mia è diamante Briciola” Sono persa. Stammi vicino. Ti vo… - europainitalia : Ti sei ammalato in Spagna o hai preso una caduta in Grecia? Non c'è bisogno di preoccuparsi per enormi spese medich… -