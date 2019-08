Catering italiano e festa in maschera per i 61 anni di Madonna

Fonte : ilfogliettone

(Di domenica 18 agosto 2019)inper i 61diche, dopo le celebrazioni in Marocco, con tanto di berberi, per il compleanno del 2018, quest'anno ha scelto di fare le cose più "sobriamente". La sera del 16 agosto, giorno del suo compleanno, l'artista americana ha affittato un bar a Hudson Street a Manhattan, vicino Tribeca, trasformato completamente per ospitare 250 invitati per un party esclusivo. Coreografie'50 studiate e ideate dalla stessache ha documentato su Instagram preparativi, backstage eè in procinto di partire per il tour Madame X, il suo undicesimo tour mondiale, che avrà inizio a Brooklyn il 12 settembre 2019 presso la BAM Howard Gilman Opera House di New York e proseguirà toccando diverse località degli Stati Uniti (Chicago, Los Angeles, Las Vegas, Boston, Filadelfia e Miami); a inizio 2020 il tour arriverà in Europa con tappe previste al ...

