Castel Volturno | papà di 34 anni travolto e ucciso da un’auto pirata Fermato

Travolto e ucciso da auto pirata a Castel Volturno. Fermato l'investitore : Camminava da solo sul lato della strada, quando una macchina di grossa cilindrata rientrando in carreggiata dopo un sorpasso azzardato lo ha Travolto e ucciso senza fermarsi a prestare soccorso. È accaduto ieri sera, intorno alle 20,45, in via delle Acacie a Pinetamare, a Castel Volturno nel Casertano. Fermato e condotto nel carcere di Santa Maria Capua Vetere l'investitore, un cittadino ucraino di 37 anni, accusato ora di omicidio stradale con ...

Castel Volturno - papà di 34 anni travolto e ucciso da un’auto pirata : “Era per mano al figlio salvo per miracolo”. Fermato l’investitore : Stava passeggiando, quando un’auto pirata, arrivata a tutta velocità, lo ha travolto, uccidendolo, per poi fuggire. È quanto successo la sera di sabato 17 agosto a Castel Volturno, in provincia di Caserta. La vittima è un papà di 34 anni, Giorgio Galiero, morto sul colpo. Sembra, anche se i carabinieri non confermano, che il 34enne stesse camminando tenendo per mano il figlio di sei anni, rimasto però miracolosamente illeso. ...

Onore al genio del carabiniere di Castelvolturno : Uno vuole bene all’Italia per certi spettacoli memorabili. A Castelvolturno un dj a torso nudo che, pur essendosi platealmente sfiduciato a favore di Facebook, non vuole per capriccio lasciare il Viminale, luogo a lui pressoché sconosciuto in orario di lavoro, ha riunito il summit della Sicurezza co

Tragedia a Castel Volturno : 22enne annega a Pinetamare : Un giovane di origine indiana è morto annegato ieri a Castel Volturno, in località Pinetamare (Caserta). Alcuni bagnanti del lido Fontana Bleu hanno cercato di rianimare il 22enne, ma ogni tentativo è stato inutile. La salma del giovane è stata trasferita all’istituto di medicina legale di Caserta per effettuare l’esame autoptico. Sul posto i carabinieri di Castel Volturno. L'articolo Tragedia a Castel Volturno: 22enne annega a ...

Matteo Salvini contestato a Castel Volturno - gavettoni contro l'auto. Il carabiniere : "Almeno mirate bene" : Il comizio di Matteo Salvini sulla sicurezza a Castel Volturno si è aperto con una vivace protesta di un gruppo di contestatori. I manifestanti, evidentemente contrari alla linea del ministro dell'Interno, hanno cominciato a lanciare alcuni gavettoni ma anziché colpire l'automobile sulla quale viagg

Castel Volturno - gavettoni contro Salvini ma lui entra dal retro. “Qui - non sarà mai il benvenuto” : Per la visita di Ferragosto del ministro dell’Interno Matteo Salvini a Castel Volturno, in provincia di Caserta, i manifestanti hanno preparato gavettoni e caricato pistole d’acqua. Salvini, che nel comune casertano doveva partecipare a un Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, ha scelto di entrare da un ingresso secondario. I contestatori allora hanno preso di mira le Forze dell’Ordine e una decina di simpatizzanti leghisti, contro i ...

Castel Volturno - così parlò Salvini : «Conte? Se qualcuno ha nostalgia di sbarchi e del Pd basta dirlo» : «E' già partita una lettera di tre pagine dal Viminale in punta di diritto in risposta al gentile presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. La sua è stata una uscita umorale,...

