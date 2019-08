Caserta | investito e ucciso mentre passeggia | preso il pirata dopo una breve fuga

Investito e ucciso mentre passeggia col figlio | Caserta - preso il pirata dopo una breve fuga : Un'auto di grossa cilindrata ha colpito un pedone, senza fermarsi per prestare soccorso. Insieme alla vittima c'era il figlio di 6 anni, rimasto illeso. I carabinieri sono riusciti a identificare il conducente

Caserta - papà travolto e ucciso da un'auto pirata : fermato l'investitore : Un papà di soli 34 anni è stato travolto e ucciso da un'auto pirata mentre passeggiava tenendo per mano il figlio di sei anni. La tragedia è avvenuta ieri sera in via...