Casellati | da Istituzioni e politica sostegno alla famiglia

Fonte : quotidianodiragusa

(Di domenica 18 agosto 2019):"Lee lasono chiamate a sostenere la vitalita' dei corpi intermedi nell'ambito dei quali prende forma una risposta

Rvaticanaitalia : 'Istituzioni e politica devono sostenere corpi intermedi sociali. Nuovo patto per bene comune parte da famiglia e… - AleCom1968 : RT @Rvaticanaitalia: 'Istituzioni e politica devono sostenere corpi intermedi sociali. Nuovo patto per bene comune parte da famiglia e scu… - MONIACAPPARELLI : RT @Rvaticanaitalia: 'Istituzioni e politica devono sostenere corpi intermedi sociali. Nuovo patto per bene comune parte da famiglia e scu… -