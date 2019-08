Carabiniere ucciso | Natale Hjort | Nella mia città sarei fuori su cauzione

Carabiniere ucciso - parla per la prima volta l'americano Hjorth dal carcere : "In Usa sarei fuori su cauzione" : "In America c'è un sistema diverso e probabilmente non sarei stato in cella, sarei uscito su cauzione". Sono le parole di Christian Gabriel Natale Hjorth, accusato insieme a Finnegan Lee Elder, di concorso in omicidio per la morte del vicebrigadiere dei carabinieri Mario Cerciello Rega. Entrambi gli

Carabiniere ucciso - cella (a 40 gradi) per Natale Hjort : «In Usa sarei fuori su cauzione» : A Regina Coeli i Radicali in visita da uno dei giovani arrestati per l’omicidio del Carabiniere Mario Cerciello. L’iniziativa del partito si chiama «Ferragosto in carcere», va avanti fino a domenica ed è contro il sovraffollamento negli istituti penitenziari

Carabiniere ucciso a Roma - l’autopsia sul corpo di Cerciello : “Gran parte dei colpi hanno reciso organi vitali : cuore - stomaco e polmoni” : Gran parte delle coltellate inferte a Mario Cerciello Rega hanno colpito organi vitali: cuore, stomaco e polmoni. “Sarebbero bastati uno o due colpi per ucciderlo, ne sono arrivati undici”, rivelano fonti inquirenti a ilfattoquotidiano.it. Sono stati consegnati nei giorni scorsi ai magistrati della procura di Roma i risultati dell’esame autoptico sul corpo del Carabiniere 35enne ucciso la notte fra il 25 e il 26 luglio a Roma, ...

Carabiniere ucciso - indagato il militare che scattò la foto a Gabriel bendato in caserma : Ha un nome il Carabiniere autore della foto, che ha fatto il giro del mondo, in cui compare uno dei due ragazzi californiani arrestati per l'omicidio del vice brigadiere Mario Cerciello Rega...

Carabiniere ucciso : foto Hjorth bendato - indagato un altro militare : Secondo indagato nell'inchiesta della procura della Capitale relativa alla foto, bendato e ammanettato, di Christian Gabriel Natale Hjort, il 19enne americano accusato di concorso in omicidio per la morte del vicebrigadiere dei carabinieri, Mario Cerciello Rega. Si tratta del militare che ha scattato la foto nella caserma dei carabinieri di via In Selci e a cui i pm romani contestano il reato di rivelazione del segreto d'ufficio. Nelle scorse ...

Carabiniere ucciso - indagato il militare che scattò la foto di Natale Hjorth bendato durante l'interrogatorio : Ora gli inquirenti vogliono accertare chi sia stato a diffondere sui social network la foto: gliinquirenti hanno ascoltato, in varie parti di Italia, decine dicarabinieri con l'obiettivo di individuare chi abbia "postato" inuna chat l'immagine di Natale

Mario Cerciello Rega ucciso? Un Carabiniere indagato per la foto all'americano bendato in caserma : Un carabiniere è stato indagato nell’ambito dell’inchiesta della procura di Roma relativa alla foto, bendato e ammanettato, di Christian Gabriel Natale Hjort, il 19enne americano accusato di concorso in omicidio per la morte del vicebrigadiere dei carabinieri, Mario Cerciello Rega. Il carabiniere in

Carabiniere ucciso a Roma - c’è un altro militare indagato per la foto di Natale-Hjorth bendato. Potrebbe averla passata ai giornali : C’è una seconda persona indagata nell’ambito dell’inchiesta della procura di Roma relativa alla foto, bendato e ammanettato, di Christian Gabriel Natale Hjort, il 19enne americano accusato di concorso in omicidio per la morte del vicebrigadiere dei carabinieri, Mario Cerciello Rega. Si tratta di un Carabiniere, indicato come l’autore della foto nella caserma di via In Selci: i pm Romani gli contestano il reato di ...

Carabiniere ucciso - il coltello lavato per cancellare le prove e in albergo spunta una seconda lama : Hanno cercato nei lavandini, dietro i pannelli, tra gli indumenti e le lenzuola, alla ricerca di tracce di sangue che servano a delineare un quadro accusatorio già in parte definito, sebbene...

Carabiniere ucciso - un secondo coltello e tracce di sangue nella stanza dei due americani : All'indomani dell'accoltellamento mortale del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega, la prima notizia circolata era di un Carabiniere ucciso da un nordafricano dopo che una donna era stata scippata. E' la prima 'stranezza' di un caso ingarbugliato in cui le domande irrisolte aumentano. Un secondo coltello e tracce di sangue: li hanno scoperti i carabinieri del Ris dopo aver fatto a Roma nuovi sopralluoghi nella camera 109 dell'hotel Le Meridien ...

Carabiniere ucciso - impronte digitali dove era stato nascosto il coltello : di chi sono : Nuovi sviluppi nelle indagini sull'uccisione di Mario Cerciello Rega a Roma. Gabriel Natale-Hjorth - si legge su Il Fatto Quotidiano - potrebbe aver aiutato il suo amico Finnegan Lee Elder a nascondere l’arma del delitto nel controsoffitto della stanza 109 dell’hotel Le Meridien Visconti, dove allo

Carabiniere ucciso - impronte dove era stato nascosto il coltello : forse sono di Hjorth. Fra i reperti non ci sono le manette di Cerciello : Gabriel Natale-Hjorth potrebbe aver aiutato il suo amico Finnegan Lee Elder a nascondere l’arma del delitto nel controsoffitto della stanza 109 dell’hotel Le Meridien Visconti, dove alloggiavano. E potrebbe essere stato a conoscenza già da prima della presenza del coltello “da marines” con lama da 18 centimetri che il connazionale aveva portato con sé all’incontro con i carabinieri. È il sospetto dei carabinieri del ...

?Carabiniere ucciso - Cerciello tradito da una telefonata fatta in viva voce : «Con chi sei, vieni da solo». Christian Gabriel Natale Hjorth, quando viene chiamato in vivavoce e i carabinieri Mario Cerciello Rega e Andrea Varriale registrano la telefonata, capisce...

