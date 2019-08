Calciomercato Juventus | dalla Francia | “Nome nuovo per l’attacco | si pensa a Moussa

Calciomercato Juventus - dalla Germania : “Dietrofront Bayern Monaco per Mandzukic” : Calciomercato Juventus, sempre più complicata la situazione relativa alle uscite in casa bianconera. Diversi i calciatori ‘in più’, come fatto sapere nei giorni scorsi, ma tanta difficoltà a piazzarli. Tra questi, Mario Mandzukic, su cui il Bayern Monaco aveva fatto più di un tentativo. Adesso, fanno sapere dalla Germania, i bavaresi non hanno più intenzione di trattare per il ritorno del croato. Lo riferisce la ...

Calciomercato Juventus - assalto al talento del Barça : colpo in stile Demiral : Calciomercato Juventus – La Juventus continua a rimanere fortemente interessata a Juan Miranda, terzino sinistro classe 2000 del Barcellona. Un profilo che piace tanto alla dirigenza bianconera. Dirigenza pronta ad affondare il colpo visto che al momento in blaugrana non c’è grande spazio per un giovane come lui. Il Barcellona però come riportava Calciomercato.it, non vuole perdere il controllo del […] More

Calciomercato Juventus news/ Moggi : 'Icardi in bianconero se...' - ultime notizie - : Calciomercato Juventus, Luciano Moggi ha commentato le mosse di Calciomercato delle big italiane, soffermandosi sui bianconeri e sul futuro di Icardi...

Calciomercato Juventus NEWS/ Scambio Dybala-Icardi l'ultima spiaggia - Ultime notizie - : CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS. Ultime notizie, il rinnovo di Dzeko con la Roma riapre le possibilità di uno Scambio con l'Inter ma soltanto in extremis.

Juventus - per Calciomercato.com - Miranda del Barcellona vorrebbe trasferirsi in bianconero : La Juventus è pronta a disputare l'ultima amichevole della preparazione estiva conto la Triestina, prevista sabato 17 agosto alle ore 20:45. Sarà occasione per Maurizio Sarri per testare il livello della rosa bianconera sia dal punto di vista tattico che da quello atletico. La dirigenza bianconera prosegue il suo lavoro sul mercato alla ricerca di rinforzi utili al gioco di Maurizio Sarri ma l'esigenza principale resta la cessione di alcuni ...

Calciomercato Juventus News/ Higuain può restare - Dybala parte? - Ultime notizie - : Calciomercato Juventus News. Ultime notizie, per il giornalista Paganini, Gonzalo Higuain e Paulo Dybala potrebbero restare in bianconero.

Calciomercato Juventus News/ Sirene tedesche per Emre Can - Ultime notizie - : Calciomercato Juventus News. Ultime notizie, il centrocampista turco potrebbe essere uno dei sacrificabili e per lui si fa avanti un club tedesco.

Calciomercato Juventus : nel mirino il terzino destro del Real Madrid : Calciomercato Juventus: secondo ‘Don Balon‘, i bianconeri avrebbero messo nel mirino il terzino destro del Real Madrid Alvaro Odriozola . Il 23enne basco, chiuso a Madrid dal nazionale spagnolo Carvajal e dal neoacquisto Militao , sarebbe finito dietro nelle gerarchie di Zidane rispetto ai due concorrenti diretti di ruolo, nonchè all’adattabile Nacho. Calciomercato Juventus: nel mirino il terzino […] More

Calciomercato Juventus News/ Duello col Marsiglia per Miranda - Ultime notizie - : Calciomercato Juventus News. Ultime notizie, il terzino spagnolo piace ai bianconeri ma i catalani lo vorrebbero cedere soltanto in prestito.

Calciomercato Juventus NEWS/ M.Pogba : 'Mio fratello sta aspettando' - Ultime notizie - : CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS. Ultime notizie, il fratello di Pogba ha parlato della volontà di Paul di lasciare il Manchester United.

Calciomercato 16 agosto - Juventus : Mandzukic apre a Bayern e Monaco. Milan - Correa più vicino : Calciomercato 16 agosto- Ecco tutte le trattative di oggi venerdì 16 agosto. Juventus– Mercato in uscita pronto ad entrare nel vivo. Mistero Perin, situazione decisamente complicata e possibilità concreta che il portiere resti in bianconero almeno fino a gennaio. Occhio anche alla situazione legato al futuro di Mandzukic e Matuidi. Entrambi potrebbero finire al Monaco, […] L'articolo Calciomercato 16 agosto, Juventus: Mandzukic apre ...

Calciomercato Juventus : Dybala potrebbe andare al PSG - Icardi vorrebbe solo la Juve : Sono ore calde per il futuro di Paulo Dybala e Neymar. L'attaccante argentino non rientra più nei piani della Juventus, che lo ha già offerto al Manchester United e al Tottenham (trasferimenti che poi alla fine non si sono concretizzati per il diniego della "Joja"). Il campione brasiliano, invece, ha da tempo intenzione di lasciare il Paris Saint Germain, per proseguire la sua carriera altrove. Il club parigino sarebbe molto interessato a Paulo ...

Calciomercato Juventus : l’Inter beffa clamorosamente i bianconeri : Calciomercato Juventus – Dopo Lukaku, altra beffa per la Juventus. I bianconeri, secondo quanto riferito dai maggiori quotidiani sportivi in edicola stamani, starebbe rischiando di perdere tutto il vantaggio fin qui accumulato per il prossimo acquisto. Marotta si è inserito prepotentemente nell’affare Chiesa, e starebbe provando a convincere il ragazzo a scegliere il progetto Inter. […] More

Calciomercato Juventus – Da Dybala a Icardi - Paratici sincero : “abbiamo grandi attaccanti e…” : Paratici sincero: il quadro del CEO della Juventus a poche settimane dalla chiusura del mercato Giornata di amichevole a Villar Perosa per la Juventus. La squadra A e la squadra B si sono sfidate in un match durato poco più di 51 minuti a causa dell’invasione di campo dei tifosi. Intanto, mentre i fan sono stati impegnati a buttarsi calorosamente verso i propri idoli, Fabio Paratici ha fatto il punto della situazione del mercato ...