Calciomercato | Crotone e Frosinone si contenderebbero l' attaccante Falcinelli

Calciomercato - Crotone : passi in avanti per un possibile ritorno di Diego Falcinelli : Vigilia di Terzo Turno Eliminatorio di Coppa Italia per il Crotone di Giovanni Stroppa, pronto a scendere in campo nella serata di domenica 18 agosto alle ore 21:00 contro la Sampdoria allo Stadio Comunale "Ezio Scida". La formazione rossoblu, reduce dalla vittoria dell'ultimo weekend contro l'Arezzo (4-3) vuole affrontare la sfida con la formazione allenata da Eusebio Di Francesco con la consapevolezza di potersi giocare in casa la ...

Calciomercato Crotone - si punterebbe forte su Diego Falcinelli : Giorni di caldo intenso, ma anche di allenamento per il Crotone di Giovanni Stroppa che prepara la partita del Terzo Turno Eliminatorio di Coppa Italia in programma nella giornata di domenica 18 agosto all'Ezio Scida contro la Sampdoria. La formazione calabrese che nell'ultimo weekend ha superato l'Arezzo tra le mura amiche prosegue di pari passo a sondare il mercato alla ricerca di rinforzi di valore che possano andare a migliorare e, ...

Calciomercato Serie B e C - le ultime trattative : il Crotone pensa ad un ritorno - attive Teramo e Ternana : Anche in Serie B e C, come in A, mancano 10 giorni all’inizio del campionato. Molte squadre, però, sono ancora dei cantieri aperti, a fronte di alcune a cui mancano invece soltanto gli ultimi innesti per completare la rosa. Il Corriere dello Sport fa la sua solita ‘carrellata’ di trattative. Sempre forte l’interesse del Frosinone per Biabiany, mentre il Crotone pensa ad un ritorno: Diego Falcinelli. Autentico ...

Calciomercato - Crotone : Benali è incedibile - si cerca un nuovo attaccante : Il Crotone recupera le energie dopo la trasferta in Spagna che lo ha visto protagonista, nella prima amichevole fuori dai confini nazionali della sua storia contro il Getafe: una sfida conclusa con il risultato finale di 1-0 in favore dei padroni di casa, grazie ad una rete messa a segno sugli sviluppi di un calcio di rigore da Molina. Un test utile a valutare i progressi effettuati dalla squadra allenata da Giovanni Stroppa nella sede del ...

Calciomercato - Crotone : sarebbe vicino l'arrivo di Gigliotti e Vido : Ultime ore di ritiro estivo per il Crotone nella località di Trepidò sulla Sila Crotonese. La squadra allenata dal tecnico Giovanni Stroppa ha svolto in questi giorni quattro delle cinque amichevoli programmate e si appresta a concludere i test estivi con un viaggio in Spagna, dove scenderà in campo contro il Getafe, formazione che parteciperà quest'anno alla Uefa Europa League. Con quattro vittorie all'attivo, i rossoblu proveranno ad avere ...

Calciomercato - le ultime trattative : si muove il Sassuolo - colpaccio Crotone - attivissimo il Bari : Continua a farla da padrone il Calciomercato con alcune ufficializzazioni dell’ultim’ora. Partiamo dalla Serie A: il Sassuolo comunica di aver ceduto a titolo definitivo all’Hamburger Sport-Verein il difensore Timo Letschert (’93). In Serie B, invece, colpaccio per il Crotone, che si assicura Mattia Mustacchio. Ecco il comunicato: “Il Football Club Crotone comunica di aver acquisito a titolo definitivo ...

Calciomercato - Crotone : Buongiorno ipotesi per la difesa - si penserebbe pure a Dal Hende : Prima settimana di intensi allenamenti conclusa per il Crotone di Giovanni Stroppa impegnato a pieno regime nella fase di preparazione estiva nella location di Trepidò nella Sila Crotonese. La compagine rossoblu, artefice di una difficile salvezza al termine dell'ultimo campionato, prova ora a rinforzare e completare la rosa messa a disposizione dell'allenatore, una squadra che sembra avere mantenuto intatta la propria fisionomia, andando ad ...

Calciomercato Crotone : possibile interesse per De Hende e Palmiero (RUMORS) : È iniziata da alcuni giorni la nuova stagione del Crotone con la partenza per la sede del ritiro estivo di Trepidò, località della Sila Crotonese. La squadra, che si è radunata in città nella giornata l'11 luglio, ha subito preso confidenza con il terreno di gioco dell'Ezio Scida prima di spostarsi presso il terreno di gioco montano. Tanti volti della passata stagione a caratterizzare la rosa gestita anche per il nuovo torneo dal tecnico ...