Calciomercato 18 agosto | Inter | assalto a Vidal Juve-Icardi | il nuovo piano Roma forte

Calciomercato 17 agosto : Brescia - Balotelli ha firmato - annuncio domani. Juve - Dybala resta. Dzeko-Roma - retroscena rinnovo : Calciomercato 17 agosto- Ecco tutte le trattative di oggi 17 agosto. JuveNTUS– Dybala potrebbe rimanere in bianconero. Difficile il suo passaggio al PSG, quasi impossibile il possibile scambio con l’Inter con Icardi nel mirino. Detto questo, i bianconeri dovranno cercare di sfoltire la rosa con le partenze di Rugani, Perin e Matuidi. ROMA– Dopo il […] L'articolo Calciomercato 17 agosto: Brescia, Balotelli ha firmato, ...

Calciomercato 16 agosto - Juventus : Mandzukic apre a Bayern e Monaco. Milan - Correa più vicino : Calciomercato 16 agosto- Ecco tutte le trattative di oggi venerdì 16 agosto. Juventus– Mercato in uscita pronto ad entrare nel vivo. Mistero Perin, situazione decisamente complicata e possibilità concreta che il portiere resti in bianconero almeno fino a gennaio. Occhio anche alla situazione legato al futuro di Mandzukic e Matuidi. Entrambi potrebbero finire al Monaco, […] L'articolo Calciomercato 16 agosto, Juventus: Mandzukic apre ...

Calciomercato 15 agosto : Juve - grana cessioni. Si complica Perin - novità Higuain. Inter - su Milinkovic Savic : Calciomercato 15 agosto- Ecco tutte le trattative di oggi giovedì 15 agosto. JuveNTUS– Capitolo cessioni sempre più complicato. Salta Perin al Monaco. Il club francese non sarebbe convinto del portiere bianconero. Higuain resta in bilico. L’argentino verrà riproposto alla Roma insieme e Rugani. Da valutare anche il futuro di Matuidi. Il francese piace al Monaco […] L'articolo Calciomercato 15 agosto: Juve, grana cessioni. Si ...

Calciomercato 14 agosto : Roma - mistero Icardi - Rugani più lontano. Juve - Dybala verso il PSG. Atalanta - spunta Sturridge : Calciomercato 13 agosto- Ecco tutte le trattative di oggi mercoledì 14 agosto. JuveNTUS– Dopo un’ottima campagna acquisti, tiene banco il capitolo cessioni. 5-6 cessioni in arrivo. Grana Perin, il Monaco sembrerebbe essersi tirato indietro. Manzkukic potrebbe aprire al Bayern Monaco, mentre Khedira viaggia spedito verso la conferma. mistero Icardi: l’attaccante argentino sarebbe ad un passo […] L'articolo Calciomercato 14 ...

Calciomercato 13 agosto : Juve - pronte 6 cessioni. Inter-Icardi - le ultimissime. Cagliari - spunta Ounas : Calciomercato 13 agosto- Ecco tutte le trattative di oggi martedì 13 agosto. JuveNTUS– Come confermato da Sarri, i bianconeri dovranno cercare di cedere 6 giocatori per evitare spiacevoli sorprese in chiave Champions. Perin, Rugani, Matuidi, Khedira, Mandzukic e Dybala verso l’addio. INTER– Situazione ingarbugliato per quel che riguarda Icardi. Il centravanti nerazzurro vorrebbe solamente la […] L'articolo Calciomercato ...

Calciomercato 12 agosto : Roma-Rugani - stretta finale. Juve - addio Dybala. Inter-Dzeko - ci siamo : Calciomercato 12 agosto- Ecco tutte le trattative di oggi lunedì 12 agosto. ROMA– stretta finale per Rugani. Come riportato da “Alfredo Pedullà”, il difensore bianconero avrebbe già trovato l’accordo con il club giallorosso e l’affare potrebbe concretizzarsi nel giro dei prossimi giorni. JuveNTUS– 6 esuberi e mercato cessioni ancora nel vivo. Restano in bilico le […] L'articolo Calciomercato 12 agosto: ...

Calciomercato 11 agosto : Inter-Dzeko - si entra nel vivo. Napoli - mistero James Rodriguez. Juve - Sarri tiene Dybala : Calciomercato 11 agosto- Ecco tutte le trattative di oggi domenica 11 luglio. INTER– Dopo Lukaku, l’Inter si prepara all’affondo per Dzeko. L’attaccante della Roma resta il primo obiettivo offensivo dopo l’ufficialità del centravanti belga. Tutto dipenderà dalla volontà della Roma. Napoli– James Rodriguez resta in stand-by. L’attaccante colombiano potrebbe vestire la maglia azzurra solamente di ...

LIVE Calciomercato 2019 - le trattative di oggi in DIRETTA (13 agosto) : ufficiale Perisic al Bayern Monaco! Roma su Zappacosta : Fiorentina interessata a Kurzawa : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.00 La nostra DIRETTA LIVE odierna termina qui. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata. 16.56 MILAN – Indiscrezioni vogliono Ricardo Rodriguez lontano dai rossoneri: sullo svizzero è piombato lo Schalke 04. 16.55 Roma – Secondo il Corriere dello Sport, Petrarchi ha rimesso gli occhi sul suo vecchio pallino Armando Izzo. 16.53 VALENCIA – Dopo la cessione di ...

LIVE Calciomercato 2019 - le trattative di oggi in DIRETTA (13 agosto) : ufficiale Perisic al Bayern Monaco! Roma su Zappacosta : Fiorentina interessata a Kurzawa : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.00 INTER – ufficiale la cessione a titolo temporaneo annuale di Facundo Colidio al Koninklijke Sint-Truidense Voetbalvereniging. 15.56 PSG – Kurzawa è in uscita: Fiorentina e Tottenham sono sulle tracce del terzino ex Monaco. Leonardo spera di racimolare 15 milioni dalla sua cessione. 15.45 Roma – I giallorossi, come riporta il “Corriere dello Sport”, sono ...

LIVE Calciomercato 2019 - le trattative di oggi in DIRETTA (13 agosto) : ufficiale Perisic al Bayern Monaco! Rodrigo all’Atletico : Pogba vicino al Real Madrid : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.09 Bayern MONACO – Il club bavarese ha messo gli occhi su Blaise Matuidi: dopo la conferma di Sami Khedira, il francese probabilmente andrà via. 15.06 MILAN – Secondo Sky Sport, anche se dovesse partire Andrea Conti, i rossoneri proveranno a sostituirlo con un altro terzino destro. 15.02 JUVENTUS – Definita l’ultima amichevole prima dell’inizio del campionato: ...

LIVE Calciomercato 2019 - le trattative di oggi in DIRETTA (13 agosto) : ufficiale Perisic al Bayern Monaco! Rodrigo all’Atletico spinge Correa verso il Milan : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.07 FROSINONE – Il club ciociaro è alla ricerca di una punta: oltre gli obiettivi Diego Falcinelli e Alberto Paloschi della Spal, secondo “L’Inchiesta”, la squadra allenata da Alessandro Nesta avrebbe messo gli occhi su Stanislav Kostov. Il classe ’91 gioca con il Levski Sofia, con cui ha segnato 24 reti nell’ultima stagione. 14.04 NAPOLI – Secondo ...

LIVE Calciomercato 2019 - le trattative di oggi in DIRETTA (13 agosto) : ufficiale Perisic al Bayern Monaco! Inter su Chiesa per il 2020 - Correa si avvicina al Milan : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:00 ROMA – Non solo Werner: per sostituire Dzeko spunta sul giornale spagnolo Marca anche il nome di Mariano Diaz, attaccante del Real Madrid seguito anche dal Marsiglia. 12:55 Inter – Percorso inverso per due giocatori nerazzurri: Dalbert sembra destinato in Francia, mentre possibile la permanenza di Borja Valero, stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport. 12:50 ...

LIVE Calciomercato 2019 - le trattative di oggi in DIRETTA (13 agosto) : ufficiale Perisic al Bayern Monaco! Inter su Chiesa per il 2020 - Correa si avvicina al Milan : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12:05 Milan – Capitolo cessioni: la Gazzetta dello Sport rivela che potrebbero salutare sia Andrè Silva che Castillejo. Sul primo c’è stato l’inserimento dell’Espanyol, mentre per lo spagnolo è viva l’ipotesi del ritorno al Villareal. 12:00 BOLOGNA – Secondo quanto riportato da Tuttosport, i rossoblu hanno riagganciato i contatti per l’attaccante del ...