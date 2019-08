Brexit | trapela il dossier del governo | in caso di “No deal” scarsità di cibo e farmaci

Fonte : meteoweb.eu

(Di domenica 18 agosto 2019) Un’analisi delbritannico avverte del possibile impatto di una“No deal“, cioè senza accordo: potrebbe comportaredie carburante. Il ministro Michael Gove ha commentato il rapporto “Yellowhammer” definendolo come “lo scenario peggiore” e affermando che l’esecutivo sta facendo “passi molto importanti” per rafforzare la pianificazione legata al divorzio dall’Unione Europea, da quando Boris Johnson è diventato premier succedendo a Theresa May. Secondo il rapporto, fattore dal Sunday Times, il Regno Unito potrebbe dover affrontare mesi di disagi, indi “No deal”: ilfresco potrebbe scarseggiare e i suoi costi potrebbero aumentare; il carburante potrebbe essere meno disponibile; i pazienti potrebbero dover attendere a lungo per ricevere medicine tra cui ...