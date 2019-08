Brasile | Bolsonaro contro tutti | dai finanziatori dell’Amazzonia all’Argentina

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 18 agosto 2019) Dopo gli ultimi dati pubblicati sulla deforestazione dell’Amazzonia, effetto della politica sull’ambiente di Jair, Norvegia e Germania hanno deciso di sospendere i loro finanziamenti al fondo brasiliano per la conservazione della foresta sudamericana. Negli ultimi 10 anni, il Fondo dell’Amazzonia ha erogato circa 1,2 miliardi di dollari per programmi di sviluppo sostenibile e per combattere la deforestazione della più grande foresta pluviale del mondo e Germania e Norvegia sono stati finora tra i Paesi che più hanno contribuito. Ma secondo i dati dell’Istituto nazionale di ricerca spaziale (Inpe), parte del ministero della Scienza e Tecnologia del, la deforestazione è cresciuta del 278% a luglio e di oltre l’80% a maggio e giugno: numeri molto più alti di quelli registrati nello stesso periodo nel 2016, 2017 e 2018, che hanno spinto Oslo e ...

repubblica : Brasile, lo scienziato silurato da Bolsonaro per i dati sulla deforestazione: 'Non staremo zitti' [news aggiornata… - giusmo1 : #Brasile, lo scienziato silurato da #Bolsonaro per i dati sulla deforestazione in #Amazzonia: 'Non staremo zitti'… - repubblica : Brasile,: proteste in 80 città contro Bolsonaro e contro i tagli all'istruzione del governo dell'ultra destra [news… -