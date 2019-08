Francesco Boccia : "Subito al voto. Ma in caso di Governo M5S-Pd - Boschi sia ministro" : ″È stato un tragico errore avere aperto a un nuovo Governo prima dell’apertura della crisi” e tutto questo “per eccesso di protagonismo”. Francesco Boccia, deputato democratico, non fa sconti a Matteo Renzi. Un errore, perché tra le altre cose “ha dato ai 5Stelle una centralità enorme” mentre “solo dopo l’apertura della crisi e la sintesi del presidente della Repubblica ...

Matteo Salvini - guerra a Renzi e Boschi : "Se fanno il governo Pd-M5s andiamo in piazza" : Il conto alla rovescia è partito. Tra poco meno di 48 ore in Parlamento si conoscerà il futuro del governo Conte. Da lì in avanti gli ingranaggi degli accordi veri o presunti si metterà in moto. Ieri Matteo Salvini è tornato a parlare della crisi, ribadendo che «farò di tutto affinché il governo Pd-

Video - Boschi : "M5S incompetenti - ma meglio il male minore" : L'ex ministra per i Rapporti con il Parlamento Maria Elena Boschi ieri sera ha presenziato alla rotonda d'Ardenza a Livorno ed è stata intervistata dalla giornalista di Tgcom24 Micaela Nasca sul tema "il grande flop dei grilloleghisti". La deputata del PD ha detto:"Questa settimana ha evidenziato l'incapacità di Salvini da un punto di vista politico, ma anche la mancanza di coraggio di Salvini" ...

Gianluigi Paragone - la profezia sul governo Pd-M5s : "E magari poi la Boschi...". Scenario horror sulle banche : "E magari poi alla Commissione d’inchiesta sulle banche dovrei essere votato dalla Boschi? Sì, vabbè…". Un post brevissimo ma significativo, quello del grillino Gianluigi Paragone, che su Fb sembra escludere categoricamente qualsiasi ipotesi di inciucio tra renziani e grillini. Lo fa con ironia, ma

Maria Elena Boschi : «Superiamo le liti con il M5S - il Paese ci sta più a cuore del Pd» : Che sta succedendo, onorevole Boschi? Matteo Renzi propone un governo istituzionale per completare il taglio dei parlamentari ed evitare l'aumento dell'Iva. Lei condivide? E chi dovrebbe...

Maria Elena Boschi si smentisce da sola : "Nessuna alleanza Pd-M5s - solo un governo istituzionale" : "Se ci sono le condizioni in Parlamento per poter immaginare un governo istituzionale dovrà essere il capo dello Stato a individuare la persona più adatta a guidarlo". Lo dice Maria Elena Boschi in una intervista a Il Messaggero, in cui l'ex ministra per le Riforme del governo di Matteo Renzi e succ

Boschi : "Superare liti con M5sIl Paese viene prima del Pd" : "Se ci sono le condizioni in Parlamento per poter immaginare un governo istituzionale dovrà essere il capo dello Stato a individuare la persona più adatta a guidarlo". Lo dice Maria Elena Boschi, invitando a superare "le liti con i 5Stelle" Segui su affaritaliani.it

"Non proponiamo un accordo con M5s ma un governo istituzionale con tutti" - dice Boschi : “Sappiamo che la Lega preferisce più la tattica ‘prendi i soldi e scappa'. Lo abbiamo visto con la vicenda dei 49 milioni di euro ma anche con il governo del Paese: prima hanno fatto buchi nel bilancio e promesse da marinai, poi sono scappati prima di dover affrontare la prossima legge di Bilancio”. Così dichiara Maria Elena Boschi a Il Messaggero in un'intervista al quotidiano della Capitale in cui l'ex ministra per le Riforme del governo ...

Boschi critica Di Maio - il M5S risponde : 'Lavoratori ancora aspettano si ritiri' : Non corre buon sangue tra Maria Elena Boschi e Luigi DI Maio. Non è una novità che i toni tra i due si facciano aspri e, ogni qualvolta se ne presenti l'occasione, entrambi trovino l'occasione per manifestare il dissenso rispetto al reciproco operato politico. Di recente l'ex Ministro del governo Renzi ha avuto modo di criticare il Vicepremier, andando a sottolineare quelle che sarebbero state le sue malefatte o incompiute da Ministro del Lavoro ...

Maria Elena Boschi umilia Luigi Di Maio : "Disastro come leader del M5s e come vicepremier degli italiani" : "Il problema non è soltanto Luigi Di Maio, che ha già mostrato tutti i suoi limiti non soltanto come leader grillino, facendo perdere al Movimento 5 stelle sei milioni di voti ma anche come vicepremier perché sta facendo perdere tempo e soldi agli italiani". Maria Elena Boschi, ex sottosegretaria al

Pd - Boschi e Gozi : “Sala apre al M5s? Mai”. Calenda attacca tutti : “Divisi su cose assurde” : Se le tensioni dentro il governo non mancano, al di là della tregua dopo il vertice Salvini-Di Maio, non c’è pace nemmeno in casa Partito democratico. Perché, al di là delle rivendicazioni di unità e dei proclami del segretario Nicola Zingaretti di voler “costruire l’alternativa” all’esecutivo, lo scontro interno resta, tra renziani e nuova maggioranza. Rilanciato anche nel giorno della Direzione del Partito ...

Maria Elena Boschi avverte i suoi - per lei un accordo Pd-M5S sarebbe follia : Le tensioni sempre frequenti tra Lega e Movimento Cinque Stelle hanno spesso sollevato il dibattito rispetto a cosa potrebbe accadere qualora l'attuale maggioranza non dovesse più riuscire a reggere. Tra le prospettive che qualcuno ha paventato, tra quelle più accreditate c'è la possibilità che Mattarella opti per evitare nuove elezioni e affidarsi a un governo guidato da una persona super partes e sostenuto da un sodalizio formato da dem e ...

Boschi : “Mai con M5s - sono uguali alla Lega. Franceschini è fermo al 2013” : Maria Elena Boschi non condivide l'apertura di Dario Franceschini nei confronti del Movimento 5 Stelle e sostiene che tra i pentastellati e la Lega non ci sia alcuna differenza. Per questo ribadisce che non appoggerà mai un accordo tra il Pd e i 5 Stelle: "Sarebbe una follia e una mancanza di rispetto per la nostra gente".Continua a leggere

Maria Elena Boschi - la lezioncina su Matteo Salvini : "Perché va sfiduciato" - altro appello al M5s : Dopo aver presentato con Matteo Renzi la mozione di sfiducia contro Matteo Salvini per il caso-Metropol (mozione accolta con uno sfottò dal diretto interessato), Maria Elena Boschi torna alla carica con un'intervista a La Stampa. Parlando della vicenda-Russia, le parte la frizione: "Stiamo parlando