Bettola | il finto Salvini arresta Carola Rackete La gag alla festa di paese sotto lo

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 18 agosto 2019) “Questa mattina adella Bortellina (dove è tradizione allestire alcuni carri divertenti, anche di satira politica, ndr) tra la gente e tanti amici che ci hanno detto mai mollare facciamo piazza pulita… abbiamoto anche lacon Matteo(cartonato)”. Lo scrive su Facebook la deputata leghista Elena Murelli che posta anche alcune foto e alcuni video in cui si vede un militante leghista con un giubbotto su cui è scritto Guardia di Finanza e una finta pistola in mano mettere faccia a terra e ammanettare un altro militante – travestito con una parrucca bionda – che impersona la comandante della Sea Watch. Prima la comandante, a bordo di un carro ribattezzato B-Watch (storpiatura del nome della nave Sea watch, ndr), fugge da un carretto carico di figuranti vestiti da finanzieri. Poi scende, viene ammanettata e portata via. ...

