Beppe Grillo | convocazione urgente Vertice M5s | chi c' era a casa sua Retroscena

Crisi di governo - Beppe Grillo riunisce i vertici del M5s a Marina di Bibbona : Beppe Grillo ha incontrato i vertici del Movimento 5 stelle nella villa di Marina di Bibbona, in Toscana. L’incontro, tenuto segreto fino all’ultimo momento, è stato organizzato per studiare una strategia comune e condivisa in vista delle prossime tappe della Crisi di governo. E soprattutto alla luce dei continui segnali di apertura di Matteo Salvini. Alla riunione hanno partecipato: Luigi Di Maio, Davide Casaleggio, Roberto Fico, ...

Beppe Grillo su Ponte Morandi : "I vertici di Autostrade alla commemorazione di Genova come nazisti a Stazzema" : La partecipazione dei vertici di Atlantia-Autostrade alla commemorazione del crollo del Ponte Morandi, equivale alla presenza dei nazisti alle celebrazioni dell’eccidio di Sant’Anna di Stazzema. Lo scrive Beppe Grillo sul suo blog, in un post intitolato “Ma se ghe pensu” e nel quale il fondatore del M5s esprime una serie di considerazioni a margine della cerimonia che si è svolta ieri a Genova.“La memoria - ...

Paolo Becchi - la profezia su Matteo Renzi e Beppe Grillo : "Il patto tra disperati che seppellirà il M5s" : Ai tempi della Prima Repubblica era uso dire che «la politica è sangue e merda», con la Terza appena iniziata possiamo oggi dire che è solo merda. Beppe Grillo che si allea con Matteo Renzi politicamente equivale a quintali di merda. Non la chiameranno alleanza, troveranno un nuovo termine per nasco

Beppe Grillo contro l'avvoltoio Renzi : Partito democratico sì ma Matteo Renzi no, è lui “l’avvoltoio persuasore” di cui parla Beppe Grillo nel suo blog. L’assemblea dei deputati e dei senatori M5s sta per iniziare quando il leader mette in guardia i suoi da possibili trappole. L’interlocutore dei pentastellati, per la creazione di un “governo del presidente”, deve essere, casomai, il nuovo segretario dem Nicola Zingaretti e non ...

Matteo Salvini - Beppe Grillo e Matteo Renzi in combutta per "non andare al voto subito" : Matteo Renzi e Beppe Grilllo fanno capire chiaramente a Matteo Salvini che i tempi per tornare alle urne non saranno affatto brevi. Senza dimenticare "l'avvertimento" di Roberto Fico al ministro dell'Interno: "I Presidenti di Camera e Senato convocano le Camere. Nessun altro". Dunque per molti - fa

Beppe Grillo dice no al voto e suona l'adunata : "Fermiamo i nuovi barbari" : "Il mondo politico europeo ha un 'punto fisso rispetto alle stelle': il Movimento 5 stelle è biodegradabile, e ci contano così tanto che non resta da fare altro: deluderli. Perché non sanno neppure cosa significhi biodegradabile. La vita scorre per cicli: prima eri uno che tentava di tenere duro con Matteo Salvini e adesso, solo perché lui è nel pieno del suo ciclo di vuoto intamarrimento tu devi morire?". Questo è quello che ha scritto il ...

Beppe Grillo non vuole il voto : «No ai barbari». ?Di Maio : «Beppe è con noi» : «Mi eleverò per salvare l'Italia dai nuovi barbari, non si può lasciare il paese in mano a della gente del genere solo perché crede che senza di loro non...

Beppe Grillo : nessuna resa a Salvini tamarro - salviamo l'Italia dai nuovi barbari : «Mi eleverò per salvare l'Italia dai nuovi barbari, non si può lasciare il paese in mano a della gente del genere solo perché crede che senza di loro non...

Beppe Grillo torna in campo : “Bisogna salvare l’Italia dai barbari” : Il co-fondatore del Movimento 5 Stelle pronto a tornare in campo in prima persona in questa crisi di governo: "Mi eleverò per salvare l’Italia dai nuovi barbari, non si può lasciare il paese in mano a della gente del genere solo perché crede che senza di loro non sopravviveremmo". E spinge per "cambiamenti" invece delle elezioni...

Beppe Grillo torna in campo e sorprende tutti. Le parole che hanno lasciato Salvini a bocca aperta : È un Beppe Grillo scatenato quello che rompe il silenzio e si getta a capofitto sulla crisi del Governo Conte: “Dobbiamo fare dei cambiamenti? Facciamoli subito, altro che elezioni, salviamo il Paese dal restyling in grigio-verde dell’establishment che lo sta avvolgendo. Come un serpente che cambia la pelle”. Questo il pensiero del fondatore del Movimento 5 Stelle direttamente sul blog. Mentre Matteo Salvini non smette di ...