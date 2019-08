Beautiful | dove eravamo rimasti | il riassunto delle puntate precedenti

Beautiful - anticipazioni americane : dov’è TAYLOR? Ecco dove si trova… : A cavallo tra fine 2018 ed inizio 2019, Taylor Hayes ha avuto un ruolo importante nella storyline dello scambio di culle che da diversi mesi è al centro delle puntate americane di Beautiful . Ad un certo punto, però, la psichiatra non è stata più coinvolta nella trama… Bisogna chiarire che Hunter Tylo, sebbene inserita attualmente nella sigla d’apertura della soap (negli States), è sempre rientrata come recurring e, nonostante sia più ...

Beautiful - anticipazioni USA : LIAM sente qualcosa che non doveva sentire… : Nelle prossime puntate americane di Beautiful, come già anticipatovi, LIAM Spencer inizierà ad avvicinarsi sempre di più alla verità su sua figlia Beth, che lui e Hope credono nata morta ma che invece è Phoebe, la figlia adottiva di Steffy. L’indagine del ragazzo inizierà il giorno delle nozze di Thomas e Hope: se LIAM spererà fino all’ultimo minuto che la cerimonia non vada in porto, alla fine tutto andrà invece per il verso giusto ...