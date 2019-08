Beach volley | World Tour 2019 Mosca Brasile a caccia della doppietta a Luzhniki TUTTE

Beach volley - World Tour 2019 Knokke-Heist. Nono posto per They/Barboni. Oggi semifinali e finali : Si chiude con un Nono posto l’avventura di Chiara They e Arianna Barboni nel torneo 1 stella di Konokke-Heist che non ha regalato grandi soddisfazioni ai colori azzurri. A risultare letale per la coppia azzurra, come era capitato in qualificazione con Scampoli/Varrassi, sono state le israeliane Starikov/Dave che hanno sconfitto negli ottavi di finale They/Barboni con il punteggio di 2-1. Senza storia il primo parziale che ha visto la ...

Beach volley - World Tour 2019 Mosca. La vendetta delle brasiliane : Menegatti/Orsi Toth si fermano ai quarti. SEMIFINALI IN DIRETTA SU OA SPORT DALLE 15.30 : Niente coppie italiane in semifinale nel torneo 4 Stelle di Mosca. Dopo Lupo/Nicolai, anche Menegatti/Orsi Toth escono di scena nei quarti di finale sulla sabbia russa subendo la tremenda vendetta delle esperte brasliane Talita/Taiana Lima, battute DALLE azzurre nella gara d’esordio. Ennesima battaglia infinita per la coppia azzurra che stavolta non è riuscita ad avere la meglio ai vantaggi come le era capitato ieri contro Ludwig/Kozuch. ...

Beach volley - World Tour 2019 Mosca. Ancora quarti fatali per Lupo/Nicolai. Alison/Alvaro Filho protagonisti delle semifinali in DIRETTA TV SU OA SPORT dalle 15.30 : Ancora una volta, come al Mondiale e all’Europeo, come a Varsavia, Espinho e Doha, si ferma ai quarti di finale la marcia di Paolo Nicolai e Daniele Lupo nel torneo 4 Stelle di Mosca. Sotto la pioggia e nel freddo russo, gli azzurri si arrendono per la seconda volta consecutiva in stagione (era accaduto a Espinho) alla coppia brasiliana Alison/Alvaro Filho al termine di un match combattuto, aperto e chiuso però male dalla coppia azzurra, ...

Beach volley - World Tour 2019 Mosca. Ancora quarti fatali per Lupo/Nicolai. Alison/Alvaro Filho protagonisti delle semifinali in DIRETTA TV SU OA SPORT dalle 15.30 : Ancora una volta, come al Mondiale e all’Europeo, come a Varsavia, Espinho e Doha, si ferma ai quarti di finale la marcia di Paolo Nicolai e Daniele Lupo nel torneo 4 Stelle di Mosca. Sotto la pioggia e nel freddo russo, gli azzurri si arrendono per la seconda volta consecutiva in stagione (era accaduto a Espinho) alla coppia brasiliana Alison/Alvaro Filho al termine di un match combattuto, aperto e chiuso però male dalla coppia azzurra, ...

Beach volley - World Tour 2019 Knokke-Heist. Barboni/They agli ottavi di finale : Una vittoria e una sconfitta per Arianna Barboni e Chiara They nella prima giornata del tabellone principale del torneo 1 stella di Knokke-Heist in Belgio. La coppia azzurra ha iniziato la sua avventura con il piede giusto battendo con un secco 2-0 (21-19, 21-17) le svedesi Yoken/Wahlen al termine di un match che le azzurre hanno condotto dall’kinizio alla fine. Situazione contraria nella finale del girone quando Barboni/They sono state ...

Beach volley - World Tour 2019 Mosca. Emozioni infinite : Lupo/Nicolai e Menegatti/Orsi Toth ai quarti. Nel week end semifinali e finali in diretta Tv su OA Sport! : “Non è mai finita fin quando non è finita” canta Lenny Kravitz qualche anno fa: un testo che calza a pennello per le due sfide che hanno visto protagonisti gli italiani del Beach volley. Emozioni a non finire per un pomeriggio a tinte azzurre difficile da dimenticare. Menegatti/Orsi Toth prime e Lupo/Nicolai poi volano ai quarti di finale del torneo 4 Stelle di Mosca. Domani dalle 15.30 le semifinali e domenica dalle 13.30 le quattro ...

Beach volley - World Tour 2019 Mosca. Tutto facile per Lupo/Nicolai : agli ottavi contro Crabb/Gibb : Tutto facile nei sedicesimi di finale per Paolo Nicolai e Daniele Lupo che superano di slancio gli ucraini Popov/Gordieiev e si preparano ad affrontare nel tardo pomeriggio gli statunitensi Crabb/Gibb per puntare ai quarti di finale. contro gli ucraini Popov/Gordieiev, la coppia italiana non incontra particolari difficoltà vincendo 21-12 il primo parziale e dominando anche il secondo set con il punteggio di 21-15. Un successo che permette agli ...

Beach volley - World Tour 2019 Mosca. Lupo/Nicolai : altro stop russo. Dovranno passare dai sedicesimi : Ancora la Russia a sbarrare la strada a Daniele Lupo e Paolo Nicolai che, dopo la sconfitta nei quarti all’Europeo da parte di Semenov e Leshukov, vengono sconfitti nella finale del girone da Liamin/Myskiv e dunque saranno costretti a disputare oggi i sedicesimi di finale. Non deve ingannare il risultato di 2-0 perchè la partita è stata tiratissima ed entrambi i set si sono decisi ai vantaggi, premiando la maggiore efficacia al servizio ...

Beach volley - World Tour 2019 - Knokke-Heist. Barboni/They al main draw. Out Windisch/Cottafava e Scampoli/Varrassi : HUna sola coppia italiana su tre riesce a superare l’ultimo turno delle qualificazioni nel torneo 1 stella di Knokke-Heist in Belgio. Chiara They e Arianna Barboni saranno al via domani nel tabellone principale del torneo belga grazie al successo nel secondo turno 2-0 (21-17, 21-19) contro le paraguaiane Erica/Filippo e domani nella semifinale del girone affronteranno le svedesi Yoken/Wahlen. Nell’altra semifinale del girone di fronte la coppia ...

Beach volley - World Tour 2019 Mosca. Che impresa Menegatti/Orsi Toth : battute Maria Antonelli/Carol. Azzurre già agli ottavi! : Bella impresa delle Azzurre Marta Menegatti e Viktoria Orsi Toth che volano direttamente agli ottavi di finale del torneo 4 stelle di Mosca portando a casa il secondo scalpo brasiliano di un Ferragosto da ricordare. La coppia italiana nella finale del girone ha sconfitto 2-1 le carioca Maria Antonelli/Carol, reduci dal secondo posto nel Major Series di Vienna. Primo set all’insegna dell’equilibrio che ha visto prevalere in volata la coppia ...

Beach volley - World Tour 2019 Mosca. Lupo/Nicolai non si distraggono con con Metral/Breer : finale di girone raggiunta : Niente distrazioni per gli azzurri Lupo/Nicolai che, non senza qualche difficoltà nel secondo set, battono 2-0 gli svizzeri Metral/Breer e andranno a giocare la finale del girone che mette in palio l’ingresso diretto negli ottavi di finale contro i russi Liamin/Myskiv. La coppia italiana domina il primo set partendo forte e vincendo 21-15 senza troppe difficoltà. Nel secondo set arriva la reazione degli elvetici che si portano avanti 6-4 e ...

Beach volley - World Tour 2019 Knokke-Heist. Azzurre : primo passo avanti - Windisch/Cottafava tra poco in campo : Prima doppia soddisfazione per il contingente italiano presente in massa a Knokke-Heist in Belgio per il torneo 1 stella in programma per la prima volta da queste parti. Tre le coppie italiane al via nelle qualificazione e in campo femminile si registra già il primo doppio passaggio del turno per i binomi azzurri. avanti senza faticare Scampoli e Varrassi che hanno superato il turno grazie al ritiro delle sorelle svedesi Thurin/Thurin e alle ...

Beach volley - World Tour 2019 Mosca. Menegatti/Orsi Toth : buona la prima. Rossi/Carambula : niente torneo : Una buona e una cattiva notizia arrivano da Mosca dove sono appena iniziate le sfide dei gironi preliminari del torneo 4 Stelle allo stadio Luzhniki. La buona arriva dal torneo femminile dove Marta Menegatti e Viktoria Orsi Toth hanno superato, non senza qualche brivido, il primo turno e più tardi si giocheranno l’accesso agli ottavi di finale contro le forti brasiliane Maria Antonelli/Carol. Le azzurre si sono prese una bella rivincita ...

Beach volley - World Tour 2019 Mosca. Brasile e Germania sugli scudi nelle qualificazioni. Menegatti/Orsi Toth : rivincita con Talita/Taiana Lima : Tre coppie tedesche e due brasiliane superano lo scoglio delle qualificazioni nel torneo 4 stelle di Mosca che vivrà domani la prima giornata del tabellone principale, dopo l’antipasto di oggi che di fatto ha mandato avanti tutte le coppie favorite della vigilia fornendo ben poche sorprese. In attesa della composizione del tabellone maschile, domattina alle 8 sarà la volta di Menegatti/Orsi Toth esordire contro le brasiliane Talita/Taiana ...