Beach Soccer | Euro League 2019 | Italia-Bielorussia 5-4 dcr Gli azzurri vincono la tappa

Beach Soccer - Euroleague 2019 : Italia-Francia 6-3 - Palmacci scatenato e azzurri qualificati alle Superfinal : La Nazionale di Beach Soccer di Emiliano Del Duca vince e convince nel secondo e decisivo match del girone della tappa di Euroleague 2019, che si sta tenendo a Catania. Nello splendido scenario del litorale Plaja la compagine tricolore, dopo essersi imposta di misura contro la Germania, ha ottenuto il secondo successo per 6-3 contro la Francia, staccando il biglietto per le Superfinal. E’ la sedicesima volta consecutiva che la selezione ...

Beach Soccer - Euro League Catania 2019 : Germania-Italia 4-5. Esordio vincente degli azzurri nelle qualificazioni alla Super Final : Buona la prima per l’Italia nella tappa della Division A dell’Euro Beach Soccer League scattata oggi a Catania per cercare la qualifica alla SuperFinal: gli azzurri battono per 5-4 la Germania in una gara condotta dalla fine della prima frazione. Nel primo tempo vantaggio teutonico con Korner, immediato pari di Ramacciotti, poi nell’ultimo minuto Palmacci porta avanti gli azzurri. In avvio di seconda frazione Marinai porta ...

Beach Soccer - Samb Femminile : debutto e vittoria scudetto contro Terracina : La neonata formazione Femminile della Happy Car Samb batte il Terracina all'esordio nel campionato nazionale di Beach Soccer a Giugliano in Campania e vola sul tetto d'Italia. 36 i minuti giocati, non effettivi a differenza del campionato maschile. Un percorso che ha visto Capitan Olivieri e compagne battere prima le padrone di casa del Napoli (4 a 2, reti di Poli, Jessica Mendonça e doppietta di Ferrara) poi le favorite del Lokrians, dopo un ...

La Serie A Beach Soccer poule scudetto sbarca al Lido Varca d'Oro di Giugliano : Un evento da non perdere assolutamente si terrà nei prossimi giorni nei pressi di Napoli. Stiamo parlando del campionato di Serie A Beach Soccer poule scudetto. Il torneo, che si dipana su più tappe, ha già visto il Napoli Beach Soccer scendere in campo in quel di Viareggio, Lignano Sabbiadoro e a San Benedetto del Tronto. Le prossime gare si disputeranno invece nel capoluogo campano dal 2 al 4 agosto, con gli azzurri che avranno così la ...

Beach Soccer - European Games 2019 : vince il Portogallo - Spagna sconfitta in finale 8-3. Quinto posto per l’Italia : Va al Portogallo la medaglia d’oro nel Beach soccer, nell’ambito degli European Games di Minsk 2019, al termine di una finale più combattuta di quanto potrebbe sembrare dal risultato finale, iniziata subito in salita per i lusitani, con la Spagna capace di portarsi sul 2-0 dopo il primo periodo, andando a segno con Llorenc Gomez e Javier Torres. Nella seconda frazione, la squadra bi-campione del mondo rientra però in spiaggia con gli ...

Beach Soccer - European Games 2019 : Italia-Russia 4-3. Gli azzurri chiudono al quinto posto : L’Italia del Beach soccer chiude al quinto posto e con tanti rimpianti gli European Games di Minsk: in Bielorussia nella finalina in programma oggi gli azzurri hanno sconfitto la Russia, già battuta nella fase a gironi, per 4-3, dopo una sfida comunque molto equilibrata. Nel primo parziale lunga fase di studio tra le due selezioni, qualche fallo di troppo e pochi tiri in porta: partono meglio gli azzurri, che sprecano anche un tiro ...

Beach Soccer - European Games 2019 : Ucraina-Italia 8-7 ai rigori. Inizia in salita il percorso degli azzurri : Inizia con una sconfitta ai rigori il cammino dell’Italia del Beach soccer agli European Games: a Minsk gli azzurri cedono per 8-7 all’Ucraina, dopo che regolamentari e supplementari si erano conclusi sul 4-4. Nel primo tempo gara molto tattica e chiusa, con pochi tiri in porta da una parte e dall’altra, Per sbloccare la contesa serve il rigore di Corosiniti che va in gol dopo 10’40”. Anche nella seconda frazione ...

