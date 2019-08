Bayern | è il giorno di Coutinho E Cuisance si presenta | “Grande passo per me”

Fonte : calcioweb.eu

(Di domenica 18 agosto 2019) Giornata importante sul mercato, quella di ieri, per ilMonaco: ufficializzati infatti Philippee Micheal. Per il brasiliano, visite mediche e firma nella giornata odierna. Il francese, invece, si èto a stampa e tifosi, introdotto dal ds dei bavaresi Hasan Salihamidzic: “E’ un giocatore di grande talento e nella sua prima stagione da professionista è stato eletto miglior giocatore del club. Ha grandi qualità e un incredibile potenziale, con noi migliorerà tantissimo. Siamo felici di averlo con noi“.afferma invece: “So che questo è un grandeper me. Mi sento pronto e sono molto orgoglioso di indossare la maglia del. E’ una bella cosa che altri giocatori francesi come me siano in squadra. Mi aiuterà senz’altro nell’integrarmi al meglio in questa squadra“.L'articolo, è il ...

