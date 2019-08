Basket | terzo ko al torneo Acropolis | Italia battuta dalla Turchia

LIVE Italia-Turchia 61-48 Basket - Torneo Acropolis 2019 in DIRETTA : Gentile dominante nel terzo periodo! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 64-52 Straordinaria circolazione di palla degli azzurri con Abass che serve Hackett nell’angolo: bravo il play del CSKA a prendersi il tiro e segnarlo. 61-52 Rubata sempre di Osman che chiude il contropiede schiacciando a due mani. 61-50 Osman raccoglie un rimbalzo offensivo e appoggia al vetro. INIZIA L’ULTIMO QUARTO. 61-48 La stoppata di Gentile su Osman chiude il terzo ...

LIVE Italia-Turchia 45-41 Basket - Torneo Acropolis 2019 in DIRETTA : partenza convincente degli azzurri nel terzo periodo : 46-41 1/2 per Gentile dalla lunetta. 45-41 Hackett lasciato con tanto spazio palleggia e mette a segno la tripla frontale. 42-41 Belinelli inizia a carburare e realizza un altro canestro da due. 40-41 Korkmaz ci punisce da tre dopo una pessima gestione degli azzurri. 40-38 Magnifica palla di Belinelli in angolo da Hackett: solo retina per il nostro play. 37-38 SEMPRE GENTILE! L'azzurro ...

Basket 3×3 femminile - Women’s Series Bucarest 2019 : Italia quarta in Romania - azzurre al terzo posto nella generale : La Nazionale Italiana di Basket 3×3 femminile chiude al quarto posto la tappa di Bucarest delle Women’s Series e si posiziona al terzo posto della classifica generale della manifestazione. Le azzurre, dopo aver passato il girone di qualificazione battendo la Repubblica Ceca ma perdendo contro Russia e Canada, superano ai quarti la Francia, per poi arrendersi in semifinale ancora al cospetto della Russia. azzurre quarte per differenza ...

LIVE Italia-Venezuela Basket - Torneo Verona 2019 in DIRETTA : azzurri avanti 53-38 dopo il terzo quarto - prestazione super di Biligha : 65-50 2/2 anche per Ricci. 63-50 Bella schiacciata di Carrera. 63-48 Si segna solo dalla lunetta, con Abass a segno. 61-48 Zamora segna un tiro libero. 61-47 Tripla dal nulla del Venezuela. 61-44 Ancora Abass muove la retina, questa volta dalla lunetta. 59-44 Abass dall'angolo mette a segno la tripla. 56-44 Sacchetti segna un tiro libero su due. 55-44 Zamora piazza bene due tiri ...

LIVE Italia-Venezuela Basket - Torneo Verona 2019 in DIRETTA : azzurri avanti 53-38-28 dopo il terzo quarto - prestazione super di Biligha : 55-44 Zamora piazza bene due tiri liberi. 55-40 Accorcia Carrera. 55-38 Benissimo Aradori dalla linea del tiro libero. FINISCE IL terzo quarto 53-38 Anche Tessitori mette dentro sotto canestro. 51-38 Solamente un libero messo a segno dal Venezuela. 51-37 Ricci mette dentro poco prima della linea dei tre punti. 49-37 Facile canestro di Biligha. 47-37 Tripla di Vargas. 47-34 Anche Filloy piazza ...

LIVE Italia-Russia 40-32 Basket - Amichevole 2019 in DIRETTA : inizia il terzo quarto : 43-36 Decima palla persa per gli azzurri, coach Sacchetti coglie il momento di difficoltà e chiama time-out. 43-34 Hackett commette fallo e manda Kulagin in lunetta, due su due per lui. 43-32 Hackett sfrutta un autostrada lasciata dalla difesa russa e va a segno da due in penetrazione. 41-32 Italia fallosissima, quattro falli in 1'10", dal prossimo sarà bonus per la Russia. 41-32 ...

LIVE Italia-Senegal Basket - Amichevole 2019 in DIRETTA : azzurri avanti 85-41 alla fine del terzo quarto! : 106-52 Michele Vitali ancora a segno, stavolta da tre. 103-52 Due liberi del Senegal e poi due anche di Michele Vitali. 101-50 Altro canestro in schiacciata di Abass. 99-50 Tripla da lontanissimo di Filloy. 96-50 Schiacciata spettacolare di Abass! 94-50 Dopo due liberi a segno del Senegal due su due anche per Biligha. 92-48 Due liberi a segno di Babacar Toure. 92-46 Michele Vitali ruba palla a ...