Basket | per l' Italia pesante ko contro la Serbia al torneo Acropolis

Italia-Turchia 61-48 Basket - Torneo Acropolis 2019 in DIRETTA : Gentile dominante nel terzo periodo! : 64-52 Straordinaria circolazione di palla degli azzurri con Abass che serve Hackett nell'angolo: bravo il play del CSKA a prendersi il tiro e segnarlo. 61-52 Rubata sempre di Osman che chiude il contropiede schiacciando a due mani. 61-50 Osman raccoglie un rimbalzo offensivo e appoggia al vetro. INIZIA L'ULTIMO QUARTO. 61-48 La stoppata di Gentile su Osman chiude il terzo ...

Italia-Turchia 45-41 Basket - Torneo Acropolis 2019 in DIRETTA : partenza convincente degli azzurri nel terzo periodo : 46-41 1/2 per Gentile dalla lunetta. 45-41 Hackett lasciato con tanto spazio palleggia e mette a segno la tripla frontale. 42-41 Belinelli inizia a carburare e realizza un altro canestro da due. 40-41 Korkmaz ci punisce da tre dopo una pessima gestione degli azzurri. 40-38 Magnifica palla di Belinelli in angolo da Hackett: solo retina per il nostro play. 37-38 SEMPRE GENTILE! L'azzurro ...

Basket - Meo Sacchetti sul ko contro la Serbia : “Non è bello perdere così. Il taglio di Aradori? Scelta tecnica” : Non è un bel momento per la Nazionale italiana di Basket, reduce dal secondo ko consecutivo nel Torneo dell’Acropolis ad Atene (Grecia). Dopo aver perso contro i padroni di casa ieri, è arrivata un’altra sconfitta contro la forte Serbia: 96-64 lo score in favore della formazione allenata da Sasha Djordjevic, dominante dal secondo quarto in avanti. In casa azzurra l’assenza di uomini di peso si è sentita e al di là di un Marco ...

Mondiali Basket 2019 – Belinelli suona la carica : “Italia 11ª nel ranking Fiba? Me la sono segnata! Cuore e grinta le armi per stupire” : Marco Belinelli suona la carica per un’Italia ‘snobbata’ dalla Fiba e in difficoltà nel pre-mondiale: il cestista azzurro vuole una squadra con tanto Cuore e grinta “L’ho visto sul loro profilo Instagram, ho fatto immediatamente lo screenshot. Non siamo nelle prime 10, voglio tenermelo nel telefono come motivazione“, si è espresso così Marco Belinelli in merito al ranking della Fiba che pone l’Italia ...

Italia-Serbia Basket - Torneo Acropolis 2019 in DIRETTA : antipasto di Mondiale per gli azzurri : Il girone dell'Italia nel Torneo Acropolis 2019–I convocati per il Torneo ellenico–La sconfitta schiacciante contro la Grecia Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Serbia, seconda giornata del Torneo Acropolis 2019. Dopo la sconfitta di ieri contro la Grecia di oltre 20 punti per 83-63, gli azzurri tornano in campo contro la Serbia in un grande classico ...

Basket - parla Sacchetti dopo la sconfitta con la Grecia : “Queste partite ci servono per migliorare” : Arriva la prima sconfitta che fa male per la Nazionale italiana di Basket, in pieno periodo di preparazione verso l’appuntamento dell’anno, i Mondiali in Cina. Gli azzurri sono stati travolti dalla Grecia guidata da un fenomenale Giannis Antetokounmpo nella prima giornata del torneo dell’Acropolis ad Atene: 83-63 il risultato che non ammette repliche. Delusione, ma anche parole di consapevolezza per il ct degli azzurri Meo Sacchetti: ...

Basket - Torneo Acropolis 2019 : Grecia-Italia 83-63 - ellenici superiori - Antetokounmpo scatenato : Esordio amaro per l’Italia al Torneo Acropolis 2019 di Basket: i ragazzi di Romeo Sacchetti hanno subito la strapotenza avversaria soffrendo in tutti i fondamentali. I ragazzi di Thanasis Skourtopoulos, spinti da un grande pubblico, hanno messo in campo tutte le proprie qualità e capacità vincendo con un netto 83-63. CRONACA Torneo Acropolis ITALIA-GRECIA La Grecia riesce ad indirizzare la partita sin dal primo quarto. Antetokounmpo ...

Basket - Mondiali 2019 : sciopero per la nazionale del Venezuela in vista della rassegna iridata : Dopo il clamoroso sciopero indetto un paio di giorni fa dalla Costa d’Avorio, un’altra nazionale impegnata nei prossimi Campionati del Mondo 2019 di Basket maschile ha deciso di proclamare uno sciopero in vista della rassegna iridata. Questa volta si tratta della selezione del Venezuela, inserita tra l’altro nel gruppo A insieme a Costa d’Avorio, Polonia e Cina, che ha voluto lanciare un forte messaggio alla propria ...

Basket - Europei Under16 2019 - Italia-Grecia 64-63 : gli azzurri volano in semifinale e si qualificano per i Mondiali Under17 : Grande prestazione degli azzurrini al Carnera di Udine. La Nazionale Italiana batte 64-63 la Grecia agli Europei Under16 di Basket, vola in semifinale e ottiene anche la qualificazione ai Mondiali Under17 del prossimo anno, che si svolgeranno a Sofia (Bulgaria). La squadra guidata da Gregor Fucka centra così un successo importantissimo, ottenuto grazie ad una rimonta pazzesca nel finale. I nostri portacolori si troveranno di fronte la Francia ...

Basket – La nazionale da venerdì ad Atene per il torneo dell’Acropolis - out Gallinari e Datome : nazionale A: da venerdì a domenica, torneo dell’Acropolis ad Atene. Out per il torneo Danilo Gallinari e Gigi Datome. Tutte le gare degli Azzurri in Diretta su Sky Sport Domani gli Azzurri lasceranno l’Italia. Con un volo Roma-Atene, la nazionale raggiungerà la Grecia, dove da venerdì a domenica si disputerà uno dei più classici tornei dell’estate: l’Acropolis. Nato nel 1986, il quadrangolare è noto per l’alto livello delle squadre che vi ...

Basket - Mondiali 2019 : Datome e Gallinari sulla via del recupero in vista della rassegna iridata : La Nazionale di Basket di Meo Sacchetti è a lavoro presso il centro di preparazione olimpica dell’Acqua Acetosa a Roma in vista dei Mondiali 2019, che prenderanno il via il 31 agosto (esordio per gli azzurri contro le Filippine). Nella giornata di ieri purtroppo è arrivata una brutta notizia, ovvero il forfait di Nicolò Melli che non parteciperà alla rassegna iridata. Il 28enne reggiano, operato al ginocchio lo scorso 27 giugno, ha cercato ...

Basket - Mondiali 2019 : clamoroso sciopero dei giocatori della Costa d’Avorio : Ha del clamoroso ciò che sta accadendo in Costa d’Avorio alla vigilia del Mondiale in Cina, l’appuntamento più importante dell’anno per il Basket al maschile. Gli africani, inseriti nel girone A della manifestazione iridata con Polonia, Venezuela e Cina, come riportato da Basketinside, hanno deciso di proclamare uno sciopero a causa dei mancati bonus ricevuti e promessi dalla Federazione. Queste le parole del capitano ...

Basket : Nicolò Melli non recupera dopo intervento - niente mondiali : Nicolo' Melli non partecipera' alla FIBA World Cup 2019. L'atleta, ingaggiato in Nba dai Pelicans di New Orleans per la prossima stagione