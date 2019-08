Baseball | Serie A1 2019 | due su due per Bologna | San Marino sconfitto 6-5 e con le spalle

Fonte : oasport

(Di domenica 18 agosto 2019) Le Italian, finale Scudetto dellaA1, sembrano sempre più indirizzate verso, con la UnipolSai capace di aggiudicarsi anche gara-2, sconfiggendo 6-5 in rimonta San, in una gara iniziata in favore della squadra del Titano, che sblocca il punteggio sul singolo di Federico Celli, raddoppiando poi nel corso del terzo inning, grazie al doppio di Josè Flores. Lasembra ormai indirizzata al pareggio, ma nel quinto inning la sfida si accende, conche mette a segno tre corse, contro le due degli ospiti, con il tabellone che si ritrova a segnare il 4-3 per i rossoblu (homerun di Alex Romero). Per tre riprese non succede più nulla, Sannella nona frazione va ancora a segno con la valida del solito Flores, ma ancora una votasi esprime al meglio con l’acqua alla gola. Il singolo di Russo permette infatti ai romagnoli di ...

Teleromagna : BASEBALL: La serie scudetto si apre bene per Bologna, San Marino rimontato 3-1 - zazoomblog : Baseball Serie A1 2019: la finale inizia nel segno di Bologna San Marino battuto 3-1 in gara-1 - #Baseball #Serie… - zazoomnews : Baseball Serie A1 2019: la finale inizia nel segno di Bologna San Marino battuto 3-1 in gara-1 - #Baseball #Serie… -