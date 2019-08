Balzarini | ' Secondo me sarà l' ultima stagione di Cristiano Ronaldo alla Juve'

Fonte : Blastingnews

(Di domenica 18 agosto 2019) Lantus è pronta proseguire la preparazione estiva in vista dell'inizio della Serie A, prevista per sabato 24 agosto alle ore 18:00 a Parma. Nell'amichevole della preparazione contro la Triestina, si sono visti miglioramenti dal punto di vista difensivo, meno sul gioco e nella fase realizzativa. La partita è stata decisa da un gran gol di Dybala, che dopo il gol ha mostrato la sua maglietta per sottolineare il fatto che è un giocatore che si sente importante per questantus. Non è sceso in campo, rimasto a Torino per un affaticamento muscolare ma dai suoi social si è notato come il giocatore stia lavorando per farsi trovare pronto in vista dell'inizio della Serie A. Riguardo il portoghese ha parlato il noto giornalista di Sport Mediaset Gianniche ha detto la sua sul futuro dintus.il giornalista infatti, ...

GPeppe34N : RT @TUTTOJUVE_COM: Balzarini (Sportmediaset): 'Secondo me sarà l'ultima stagione di CR7 alla Juventus' - Forza_Juve28 : RT @TUTTOJUVE_COM: Balzarini (Sportmediaset): 'Secondo me sarà l'ultima stagione di CR7 alla Juventus' - Suliman1984ss : RT @TUTTOJUVE_COM: Balzarini (Sportmediaset): 'Secondo me sarà l'ultima stagione di CR7 alla Juventus' -