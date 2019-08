Aveva il cuore con un solo ventricolo | eccezionale intervento a Torino le evita il

E’ morto Felice Gimondi - era sofferente di cuore. Aveva 76 anni : L'ex campione italiano di ciclismo Felice Gimondi e' morto per un malore mentre faceva il bagno nelle acque di Giardini Naxos. Gimondi , che avrebbe compiuto 77 anni il prossimo 26 settembre, si trovava nella zona di Recanati quando si e' sentito male. Inutili i tentativi di rianimarlo da parte di alcuni bagnanti e dei medici del 118. Gimondi , in vacanza insieme alla famiglia, era ospite di una struttura alberghiera di Giardini Naxos, la ...

Jacopo se n’è andato - è morto giocando a calcio tradito dal cuore : Aveva 22 anni : Il quartiere di Udine Est è in lutto per la scomparsa di Jacopo Lorenzo Capace, 22enne, morto sabato per le conseguenze di un malore che l'aveva colpito il giorno precedente mentre giocava nel campetto sotto casa. Jacopo Lorenzo Capace aveva 22 anni e nulla faceva pensare a quello che sarebbe successo. Jacopo era conosciuto e amato da tutti, per la sua battuta sempre pronta, per quella passione per il calcio che sapeva trasmettere a tutte le ...