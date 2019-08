Attenti a capire se è vero innamoramento

Fonte : ilgiornale

(Di domenica 18 agosto 2019) Francesco Alberoni È stato dopo aver scritto il libro Ti amo che ho fatto una distinzione tra l'che sorge dallo stato nascente e l'attrazione che sorge da altri processi desideranti quali il principio del piacere, la perdita, l'indicazione, il divismo, l'aiuto, l'evasione. Quando si presentano allo stato puro questi meccanismi danno origine a degli pseudo-innamoramenti o infatuazioni. Sono attaccamenti amorosi intensi che per molti aspetti assomigliano all'senza però esserlo. Non ne possiedono che il desiderio, e la spasmodicità, ma quello che manca è proprio il rapporto reale con l'altro. Questi meccanismi di attaccamento quando si uniscono all'gli danno una tonalità particolare, lo indirizzano. Può perciò esserci unin cui chi ama è geloso, è competitivo, tende a sconfiggere un avversario, portargli via la sua ...

