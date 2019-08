Attentato kamikaze in Afghanistan | almeno 63 morti e 180 feriti L’Isis rivendica

Fonte : ilfogliettone

(Di domenica 18 agosto 2019) Ci sono donne e bambini tra i 63e gli oltre 180dell'compiuto ieri sera a Kabul da un, che si è fatto saltare in aria nella sala di un ricevimento di nozze a cui stavano partecipando centinaia di ospiti. L'Isis inhato la responsabilita' dell'attacco. Secondo il portavoce del ministero dell'Interno, Nasrat Rahimi, l'esplosione e' avvenuta poco prima delle 23 nella sala per matrimoni di Dubai, nel sud-ovest della citta'. Non era ancora chiaro cosa abbia scatenato l'esplosione. "Il numero delle vittime verra' comunicato in seguito", aveva aggiunto Rahimi. Un reporter solitamente ben informato, Bilal Sarwari, cominciava a tracciare il primo bilancio, facendo riferimento ad informazioni provenienti da non meglio specificati funzionari di alto livello - che le vittime erano38, mentre isarebbero quasi ...

