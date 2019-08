Atletica | Diamond League Birmingham 2019 | Yohan Blake trionfa nei 100 metri Brandon

Atletica - Diamond League Birmingham 2019 : Fraser-Pryce - Blake e Schippers i più attesi. Nessun italiano in gara : Domani (18 agosto) andrà in scena l’undicesima tappa della Diamond League all’Alexander Stadium di Birmingham. Scenderanno in pista e in pedana alcuni tra gli atleti migliori al mondo. Ci si attendono sfide molto equilibrate e avvincenti che sapranno coinvolgere il pubblico che accorrerà allo stadio. Per quanto riguarda l’Italia, Nessun atleta azzurro parteciperà alla manifestazione. Favoriti Diamond League Birmingham ...

Atletica - Diamond League Birmingham 2019 : Fraser-Pryce - Blake e Schippers i più attesi. Nessun italiano i gara : Domani (18 agosto) andrà in scena l’undicesima tappa della Diamond League all’Alexander Stadium di Birmingham. Scenderanno in pista e in pedana alcuni tra gli atleti migliori al mondo. Ci si attendono sfide molto equilibrate e avvincenti che sapranno coinvolgere il pubblico che accorrerà allo stadio. Per quanto riguarda l’Italia, Nessun atleta azzurro parteciperà alla manifestazione. Favoriti Diamond League Birmingham ...

Atletica – Diamond League - sfide Mondiali a Birmingham : Tutto pronto a Birmingham per il nuovo appuntamento di Diamond League La IAAF Diamond League 2019 resta nel Regno Unito dopo il meeting di Londra, pronta per l’undicesima tappa con il Müller Grand Prix, domenica 18 agosto all’Alexander Stadium di Birmingham. Il massimo circuito internazionale dell’Atletica, che andrà avanti sabato 24 con l’appuntamento di Parigi, prosegue il cammino verso la doppia finale di Zurigo ...

Atletica - Diamond League Londra 2019 : Karsten Warholm e Danielle Williams protagonisti nella prima giornata - brilla anche Yeman Crippa : Non è certamente mancato lo spettacolo nella prima giornata della decima tappa della Diamond League 2019, appuntamento fondamentale del prestigioso circuito internazionale di Atletica che si svolge presso lo Stadio Olimpico di Londra. Le prestazioni più importanti del pomeriggio sono arrivate negli ostacoli con il norvegese Karsten Warholm (400m HS) e con la giamaicana Danielle Williams (100m HS), ma anche in chiave italiana non sono mancate le ...

Atletica – Diamond League : Crippa brilla a Londra - l’azzurra sfiora il record italiano nei 5000 metri : A Londra l’azzurro si migliora ancora nei 5000 metri, portando il nuovo record personale a un eccellente 13:07.84 Magnifica prestazione di Yeman Crippa nella decima tappa della IAAF Diamond League. A Londra l’azzurro si migliora ancora nei 5000 metri con il nuovo record personale portato a un eccellente 13:07.84, per un ulteriore progresso dopo il 13:09.52 ottenuto a Roma in giugno al Golden Gala Pietro Mennea. Adesso lo storico primato ...

Atletica - Diamond League Londra 2019 : Yeman Crippa vola sui 5000m! L’azzurro (13 : 07.84) avvicina il record italiano : La prima giornata della decima tappa della Diamond League 2019 in programma questo fine settimana a Londra si è aperta con un risultato di assoluto valore per la spedizione italiana. Dopo lo splendido 13:09.52 firmato a Roma in occasione del Golden Gala Pietro Mennea, Yeman Crippa si è migliorato ulteriormente sulla distanza dei 5000m chiudendo con il personale di 13:07.84 e raccogliendo una prestigiosa settima posizione. L’inseguimento ...

Atletica – Diamond League : due italiani nella tappa di Londra - Crippa e Desalu sfidano le stelle europee : Yeman Crippa sarà impegnato sui 5000 metri mentre Fausto Desalu gareggerà nei 200 metri Due azzurri a Londra in Diamond League, nell’unico meeting su due giornate del massimo circuito internazionale. Ad aprire il weekend sarà Yeman Crippa sui 5000 metri, in una delle prime gare del programma, sabato 20 luglio (alle 15.13 ora italiana). Per il 22enne trentino delle Fiamme Oro è un ritorno nella capitale britannica appena due settimane dopo ...

Atletica - Diamond League Londra 2019 : Blake - Fraser-Pryce e Samba i più attesi. Per gli azzurri in gara Crippa e Desalu : Prenderà il via questo pomeriggio la tappa londinese della Diamond League. Scenderanno in pista e in pedana alcuni tra gli atleti migliori al mondo. Ci si attendono sfide molto equilibrate e avvincenti che sapranno coinvolgere il pubblico che accorrerà allo stadio. Per quanto concerne i colori azzurri saranno solo due atleti in gara si tratta di Yemaneberhan Crippa impegnato nei 5000 metri e Eseosa Desalu nei 200 metri. Favoriti Diamond League ...

Atletica - Diamond League Londra 2019 : programma - orari e tv. Il calendario e le date : Sabato 20 e domenica 21 Luglio andrà in scena a Londra una nuova tappa della Diamond League. Dopo le emozionanti gare di Montecarlo, molti big dell’Atletica internazionale si sposteranno nella capitale inglese. Per quanto riguarda i coloro azzurri saranno solo due atleti in gara si tratta di Yemaneberhan Crippa impegnato nei 5000 metri e Eseosa Desalu nei 200 metri femminili. Il programma si aprirà sabato a partire dalle 13.30 con le ...

Atletica - Diamond League Montecarlo 2019 : Sydney McLaughlin devastante nei 400 hs - Christian Taylor vola nel triplo : Fantastica serata di Diamond League a Montecarlo dove si sono sfidati alcuni tra gli atleti più forti al mondo. Gli unici due azzurri a scendere in pista sono stati Davide Re e Yohanes Chiappinelli. Il primatista italiano sui 400 metri si è piazzato sesto con 46.21 anche se la sua gara è stata condizionata da una falsa partenza che i velocisti delle corsie esterne non hanno avvertito. Re ha continuato a correre per circa 180 metri prima di ...

Atletica - Diamond League 2019 : a Montecarlo c’è Davide Re - Lasitskene da record del mondo - Lyles sfida Gatlin. Quante stelle nel Principato : Stasera allo Stade Louis II di Monaco andrà in scena la nona tappa della Diamond League 2019 di Atletica, il massimo circuito internazionale farà tappa nel Principato per il tradizionale Meeting Herculis che si preannuncia estremamente interessante con tanti big ai nastri di partenza. Doveva esserci anche Filippo Tortu che ha però alzato bandiera bianca a causa dell’infortunio subito in gara a Stanford, a difendere i nostri colori saranno ...

Atletica - Diamond League Montecarlo 2019 : data - programma - orari e tv : Il Principato di Monaco si prepara ad ospitare uno degli appuntamenti più attesi del calendario internazionale di Atletica leggera: tra oggi e domani si svolgerà infatti il meeting Herculis 2019, nona tappa della Diamond League. Lo Stade Louis II accoglierà diverse stelle del panorama mondiale, come il velocista statunitense Noah Lyles (reduce dallo straordinario 19.50 sui 200m) che si misurerà sulla distanza più breve sfidando il connazionale ...

Atletica – Diamond League : Davide Re in pista domani a Montecarlo : Atletica, Diamond League: Davide Re sfida Gardiner e Samba nei 400 di Montecarlo Il nono appuntamento della IAAF Diamond League è sulla rampa dello Stade Louis II di Monaco, gemma del Principato, venerdì 12 luglio. Come da tradizione, il meeting Herculis annuncia sfide di altissimo livello e numerosi motivi di interesse. In chiave italiana, l’Herculis offre il ritorno in Diamond League di Davide Re (Fiamme Gialle), primatista ...

Atletica - Noah Lyles dà spettacolo alla Diamond League : 200 metri corsi in 19.50 - solo 3 fenomeni hanno fatto meglio : Noah Lyles firma uno straordinario tempo di 19.50 nei 200 metri della Diamond League a Losanna: solo Usain Bolt, Yohan Blake e Michael Johnson hanno fatto meglio di lui Un altro passo verso la storia. Soltanto Usain Bolt (19.19), Yohan Blake (19.26) e Michael Johnson (19.32) hanno corso i 200 metri più veloce di quanto fatto stasera da Noah Lyles a Losanna: un sensazionale 19.50 con vento praticamente nullo (-0.1) scuote il meeting ...