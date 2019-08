Atalanta | Muriel | “Qui ho trovato un ambiente bellissimo | spero di affermarmi”

Atalanta - è già show : 1-4 in casa del Norwich - Muriel subito scatenato : E’ già Atalanta show, è già Muriel show. Si è da poco conclusa l’amichevole al Carrow Road di Norwich tra la formazione locale, neo promossa in Premier League, e la compagine di Gian Piero Gasperini: risultato finale 1-4 per i nerazzurri. Il vantaggio è degli inglesi al quarto d’ora con Cantwell, ma poi sale in cattedra il neo acquisto colombiano: pareggio a ridosso dell’intervallo e sorpasso al 17′ della ...

Atalanta - Guidolin presenta lo Swansea poi indicazioni su Muriel : La stagione dell’Atalanta è stata davvero strepitosa, la squadra di Gasperini è al lavoro in vista di campionato e Champions League con il grande obiettivo di essere protagonista. Intervista all’allenatore Guidolin, ecco le dichiarazioni a ‘La Gazzetta dello Sport’. «Ho girato parecchio, ma sono affezionato alla Dea. Ciò che sta ottenendo è incredibile: merito, in primis, di Gian Piero». Mister, l’importanza di ...

Asprilla lancia l’Atalanta : “squadra super con Zapata e Muriel” : Atalanta senza limiti quella che si prepara alla prossima stagione, la squadra di Gasperini si candida ad essere grande protagonista in campionato e Champions League e nelle ultime ore ha piazzato un colpo importante sul mercato: Muriel. Crede tantissimo in questa squadra l’ex calciatore Faustino Asprilla, intervista all’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’. Che cosa le piace della squadra di ...

Muriel colpo Atalanta - il Milan pesca in Spagna : L'Atalanta si rinforza in vista della Champions League e piazza il colpo di giornata, riscattando dal Siviglia l'attaccante colombiano Luis Muriel. Con le sue caratteristiche di velocita' e tecnica, il 28enne va a completare una linea offensiva che gia' comprende il connazionale ZAPATA, peraltro corteggiato da molte squadre, Gomez e Barrow. Gasperini e' a caccia anche di un trequartista, con particolare interesse per VERDI del Napoli ma anche ...

Atalanta - le prime parole di Muriel : “Mi hanno fatto sentire desiderato. Zapata me ne ha parlato bene” : Qualche ora fa l’ufficializzazione. Subito dopo, le prime parole da neo calciatore dell’Atalanta. Luis Muriel affida al sito ufficiale, attraverso una video-intervista, le sue sensazioni. Ecco cosa ha detto. Calciomercato Atalanta, ufficiale: Muriel è un nuovo calciatore nerazzurro “Sono qui per dare il mio contributo a una società in grande crescita e a una squadra che da anni ha un’identità precisa. Il ...

Atalanta - arriva Muriel : accordo raggiunto - costerà 15 milioni : Muriel Atalanta- Primo colpo di mercato in casa Atalanta. Di fatto, secondo quanto riportato dalle ultime news di mercato, i nerazzurri hanno chiuso il primo acquisto in vista della prossima stagione. Affare fatto con il Siviglia per il passaggio di Muriel in nerazzurro. accordo sulla base di 15 milioni di euro più bonus. Muriel andrà […] L'articolo Atalanta, arriva Muriel: accordo raggiunto, costerà 15 milioni proviene da Serie A News ...

