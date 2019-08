Astrologia della settimana fino al 25 agosto | conferme nel lavoro per il Leone

Fonte : Blastingnews

(Di domenica 18 agosto 2019) Penultimadel mese diin arrivo. Cosa hanno in serbo le stelle per tutti i segni zodiacali? Di seguito, vediamo l'oroscopo con, amore e salute per il periodo compreso tra lunedì 19 e domenica 252019. Previsioni astrologiche per tutti i segni fra il 19 e il 25Ariete: in questa, in campo sentimentale potrete prendere delle posizioni decisive. Sin dall'inizio del periodo, con la luna nel segno riuscirete a mettere in chiaro le diverse situazioni. Nel, riflettete bene prima di prendere una decisione conclusiva. Toro: nell'ultimo periodo siete stati agitati, ma adesso andate verso un momento di recupero ed equilibrio sentimentale. Chi ha avuto un problema, troverà delle soluzioni. I single potrebbero fare degli incontri interessanti. Nel, sono in arrivo delle buone possibilità....

psycholock : momento più alto della serata di ieri sera: io che dò lezioni di astrologia alla mia famiglia nemmeno fossi Paolo Fox - _LacieHeartree : RT @Yuuchan098: Io ammiro i grandi geni della fisica, quelle persone che quando aprono bocca e cominciano a parlare di astrofisica, meccani… - Yuuchan098 : Io ammiro i grandi geni della fisica, quelle persone che quando aprono bocca e cominciano a parlare di astrofisica,… -