Fonte : ilsole24ore

(Di domenica 18 agosto 2019) Ildel Tesoro argentino Nicolassi è dimesso, affermando in una lettera di ritenere che il governo abbia bisogno di «un rinnovamento significativo» nella sua squadra economica in un momento di crisi per il Paese.

folha : Macri troca ministro da Economia da Argentina para garantir pacote anticrise - GabrieleMeoni : #Argentina, il ministro dell’Economia #Dujovne travolto dalla tempesta di Borsa - SilviaCantoia : Argentina, si dimette il ministro del Tesoro -