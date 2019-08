Afghanistan | strage a un matrimonio | kamikaze si fa esplodere | sarebbero almeno 63 i morti

Fonte : Blastingnews

(Di domenica 18 agosto 2019) Una terribile tragedia si è verificata sabato sera 17 agosto alle ore 22:40 locali a Kabul capitale dell', dove nell'albergo Dubai City Hall unsi è fattoin mezzo alla gente. Secondo le fonti di informazione internazionali, al momentocirca 63 i, e 182 i feriti. Al momento dell'esplosione, all'interno della sala in cui si stava svolgendo un, vi erano centinaia di persone. Tra le vittime, come riferisce l'agenzia di stampa Ansa, cianche donne e bambini. Isono comunque tutti civili. I talebani, dal canto loro, hanno da subito negato un coinvolgimento nell'attentato: infatti si sarebbe trattato del gesto sconsiderato di un folle, che non avrebbe niente a che fare con nessuna organizzazione terroristica. L'identità dell'attentatore non è stata ancora resa nota Secondo quanto riferito sui social da un ospedale del ...

