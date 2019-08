Afghanistan | attentato kamikaze colpisce un matrimonio a Kabul | almeno 63 morti

Attentato Kabul : 63 morti in Afghanistan / Kamikaze si fa esplodere a matrimonio : Attentato Kabul in Afghanistan : 63 morti e 182 feriti dopo che un Kamikaze si è fatto esplodere durante una festa di matrimonio . I dettagli

Decine di persone sono rimaste ferite in un attentato suicida a Kabul - in Afghanistan : Mercoledì Decine di persone sono rimaste ferite in un attentato suicida fuori da una stazione di polizia a Kabul, in Afghanistan. Secondo Al Jazeera, i feriti sono almeno 95, mentre non ci sono ancora notizie di eventuali morti. L’esplosione è avvenuta