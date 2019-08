Addio a Kary Banks Mullis | Premio Nobel per la chimica nel 1993

Fonte : meteoweb.eu

Scomparso, all'età di 75 anni per la nel per la scoperta della PCR, Polymerase Chain Reaction: è morto nella sua casa di Newport Beach, in California. L'annuncio è stato dato alla stampa dalla moglie Nancy Cosgrove. Il biochimico ha scoperto il metodo della reazione a catena della polimerasi, per ottenere elevate quantità di DNA partendo da piccole quantità iniziali: consente l'amplificazione in vitro di frammenti di DNA, fondamentale in numerose applicazioni in medicina, genetica, biotecnologia e medicina legale. La PCR è la base teorica del romanzo "Jurassic Park" dello scrittore Michael Crichton, perché consente di riprodurre il materiale genetico estratto dai fossili, ed è anche il fondamento della paleobiologia.

