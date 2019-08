57 migranti sono sbarcati a Lampedusa dopo essere stati intercettati dalla Guardia di

Open Arms : "Fra i migranti sbarcati - già 8 sono maggiorenni - abbiamo i minori immaginari” il tweet di Salvini : La situazione si è sbloccata dopo la seconda lettera del Presidente del Consiglio al vice leghista. Procedura di identificazione per i giovani arrivati al molo

Open Arms - dei 27 migranti fatti sbarcare perché minorenni 8 sono maggiorenni. Salvini : "Finti malati e..." : "Dopo i finti malati, i finti minorenni?". Sulla Open Arms aveva ironizzato, Matteo Salvini. E dopo neanche un'ora dal Viminale ecco arrivare una clamorosa conferma: dei 27 immigrati fatti sbarcare nel pomeriggio dalla nave della Ong ancorata davanti a Lampedusa perché minorenni, 8 si sono dichiarat

Papa Francesco : migranti - tanti trattati da numeri ma sono persone : Papa Francesco: "migranti, tanti trattati da numeri ma sono persone e si trovano soli e abbandonati e spesso sono trattati come numeri"

Il medico di Lampedusa nei guai perché i migranti non sono malati : Chiara Sarra La polizia cerca il medico di Lampedusa che ha constatato come sulla Open Arms non ci fosse un'emergenza sanitaria. Lui: "Parlano i referti" Vietato dire che i migranti stanno bene e sulla Open Arms non c'è nessuna emergenza sanitaria, nemmeno se a certificarlo è un medico. Quello di Lampedusa che ieri aveva spiegato come tra i tredici naufraghi fatti scendere dalla nave della ong spagnola per gravi patologie ci fosse ...

migranti : medico Lampedusa - 'Se vogliono dire che sono cuffariano non mi importa' : Palermo, 17 ago. (AdnKronos) - "In questa polemica c'è qualcosa che non quadra. Poi se vogliono dire che sono stato cuffariano facciano pure, non mi importa. Ma i fatti sono quelli. Ho avuto di peggio nella mia vita...". Lo ha detto al'Adnkronos Francesco Cascio, medico di Lampedusa, che in passato

Open Arms - 16° giorno in mare con 134 migranti a bordo. Guardia costiera : “Non ci sono impedimenti allo sbarco” : Sedicesima notte sulla nave Open Arms per i 134 migranti soccorsi nel Mediterraneo che da ferragosto è ancorata a mezzo miglio dalle coste di Lampedusa, dopo il via libera all’ingresso nelle acque territoriali. C’è attesa per le decisioni della Procura di Agrigento che ieri ha aperto una inchiesta per sequestro di persona e violenza privata, un “atto consequenziale” ai due esposti presentati ieri dai legali di Open Arms e dai ...

migranti : medico Lampedusa - ‘polemiche fuori luogo - non sono fazioso su referti medici’ : Palermo, 16 ago. (AdnKronos) – “Queste polemiche sui referti medici dei Migranti visitati al Poliambulatorio sono davvero fuori luogo. Un referto non può essere fazioso. Siamo medici e sono atti ufficiali. Non capisco davvero queste polemiche”. Lo ha detto all’Adnkronos Francesco Cascio, il medico responsabile del Poliambulatorio di Lampedusa che commenta così i dubbi sollevati da più parti dopo le visite seguite ...

Open Arms - i medici sulla nave : “I migranti fanno i bisogni dove mangiano e non possono lavarsi” : Le condizioni a bordo peggiorano di ora in ora. I medici del Corpo italiano di soccorso dell'Ordine di Malta hanno stilato una relazione sullo stato di salute dei migranti: "Sono costretti a espletare i loro bisogni fisiologici nello stesso spazio in cui dormono e mangiano. Rileviamo condizioni di salute mentale precarie".Continua a leggere

migranti : sindaco Lampedusa lancia hashtag 'iosonopescatore' : Palermo, 16 ago. (AdnKronos) - Una t-chiet bianca con l'hashtag 'iosonopescatore'. A pubblicarla sul suo profilo Facebook è il sindaco di Lampedusa Totò Martello che scrive: "La prima volta che sono salito su una barca mi hanno insegnato che ogni vita umana in pericolo va salvata. Perché il mare ha

migranti - la testimonianza del sopravvissuto salvato da Malta : “Sono morti in 14 mentre intorno navi ed elicotteri ci ignoravano” : “Eravamo in 15 su un gommone e solo io sono vivo. Dio ha mandato i maltesi a salvarmi”. Mohammed Adam Oga è rimasto undici giorni alla deriva in mare, ha visto morire, giorno dopo giorno, i suoi compagni di viaggio, tra cui una donna incinta. Quando le Forze armate maltesi lo hanno salvato, lo hanno trovato svenuto sul corpo di un altro migrante, morto, nella barca con cui hanno tentato la traversata del Mediterraneo. ...