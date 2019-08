20 attori che hanno iniziato la carriera nelle soap opera

Fonte : vanityfair

(Di domenica 18 agosto 2019) Brad Pitt in Destini (1987)Elizabeth Banks ne La valle dei pini (1999)Chris Hemsworth in Home and Away (2004-2007)Demi Moore in General Hospital (1982-1984)James Franco in General Hospital (2009-2012)Sarah Michelle Gellar ne La valle dei pini (1993-1995)Ryan Phillippe in Una vita da vivere (1992-1993)Leonardo DiCaprio in Santa Barbara (1990)Robin Wright in Santa Barbara (1984-1988) Naomi Watts in Home and Away (1991)Michael B. Jordan ne La valle dei pini (2006)Julianne Moore in Così gira il mondo (1986-1988)Russell Crowe in Neighbour (1987)Meg Ryan in Così gira il mondo (1982-1984)Margot Robbie in Neighbours (2008-2011)Lindsay Lohan in Destini (1996-1997)Keira Knightley in Metropolitan Police (1995)Jude Law in Families (1990-1991)Hayden Panettiere in Una vita da vivere (1994-1997)Christian Slater ne La valle dei pini (1984)Ve li immaginate Brad Pitt cestista rubacuori in Destini, ...

BollaPatrizia1 : RT @mat_brandi: Che coraggio questi attori e questi cantanti che si scagliano contro chi mette in discussione l'operato delle ONG! Lo fanno… - camoglianalytic : RT @mat_brandi: Che coraggio questi attori e questi cantanti che si scagliano contro chi mette in discussione l'ope… - Pierfanze208 : RT @mat_brandi: Che coraggio questi attori e questi cantanti che si scagliano contro chi mette in discussione l'operato delle ONG! Lo fanno… -