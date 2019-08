Zidane | “Bale rimarrà Lui | James e gli altri difenderanno questa maglia come merita”

Fonte : ilnapolista

(Di sabato 17 agosto 2019) Dopo la vittoria contro il Celta Vigo, ecco le dichiarazioni di Zinedine. “Abbiamo fatto un gioco molto completo dall’inizio. E abbiamo giocato bene con 10 giocatori e sofferto per ottenere questo risultato. Siamo soddisfatti, felici. Non ci saranno molte squadre che vinceranno contro di noi. Sono contento dopo una preseason complicata dal punto di vista dei risultati. Ma è stato un ottimo lavoro”. Sullo sforzo della squadra: “Giocare fuori è complicato e abbiamo fatto un gioco molto completo. L’intero gioco è stato molto buono. Apprezzo lo sforzo di tutti. Il lavoro difensivo di Vini e Gareth è stato importante,quello di Lucas e Isco. Tutti in difesa sono stati molto bravi. Poi sappiamo cosa possiamo fare con la palla”. Su Bale: “E’ quitutti gli. Sono felice per la sua partita.. Tutti quelli che abbiamo ci ...

mirkocalemme : #Zidane insiste: #JamesRodriguez resta in panchina durante #CeltaRealMadrid e il francese, in conferenza, annuncia… - DiMarzio : Verso #RomaRealMadrid, i convocati di Zidane: out James, c'è Bale ? - FERRARAPASQUAL2 : RT @mirkocalemme: #Zidane insiste: #JamesRodriguez resta in panchina durante #CeltaRealMadrid e il francese, in conferenza, annuncia la per… -