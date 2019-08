Waterworld film stasera in tv 17 agosto | cast | trama | curiosità | streaming

Fonte : cubemagazine

(Di sabato 17 agosto 2019)è ilin tv sabato 172019 in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco, scheda,, trailer e alcunesul. SCOPRI COSA C’È IN TVin tv:e scheda GENERE: fantascienza, avventuraANNO: 1995REGIA: Kevin Reynolds: Kevin Costner, Jeanne Tripplehorn, Dennis Hopper, Tina MajorinoDURATA: 136 minutiin tv:Ecco ladeloggi in tv. Siamo in un futuro distopico post apocalittico in cui la Terra è stata ridotta a una enorme e continua distesa d’acqua. Mariner è un avventuriero mutante, metà uomo metà pesce, che veleggia nei mari vivendo di baratti. Quando gli abitanti di un isola artificiale scoprono la sua natura, decidono di catturarlo. Nel frattempo arrivano gli Smokers, dei pirati spietati comandati dal terribile Diacono. Questi hanno la loro base sulla ...

zazoomblog : Waterworld- Video su Italia 1 il film con Kevin Costner oggi 17 agosto 2019 - #Waterworld- #Video #Italia #Kevin - annalisaricardi : RT @Giovanni_Caf: Su Netflix hanno caricato Waterworld. Kevin Costner aveva provato ad avvertirci dei pericoli del riscaldamento globale gi… - AntorisRispo : RT @Giovanni_Caf: Su Netflix hanno caricato Waterworld. Kevin Costner aveva provato ad avvertirci dei pericoli del riscaldamento globale gi… -