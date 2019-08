Vuelta a Burgos 2019 | tappa e classifica finale per un super Ivan Ramiro Sosa

Fonte : oasport

(Di sabato 17 agosto 2019) Ha lasciato davvero solamente le briciole agli avversari. Lasi conclude con il secondo successo parziale diche coglie, ovviamente, anche il trionfo nellagenerale:condizione per il colombiano che sta crescendo in vista deldi stagione dove potrebbe dire la sua in diverse corse. Altra frazione in salita quella odierna, partita da Santo Domingo de Silos e giunta in vetta dopo 146 chilometri in quel di Lagunas de Neila: ci hanno provato in tanti ad attaccare il leader della, ma alla fine è stato proprio lui a respingere gli avversari, andando via in solitaria nell’ultimo tratto di pendenza. Ci aveva provato infatti il portoghese Rui Costa (UAE Emirates), ex campione del mondo, che sembrava lanciato verso il successo ma è stato raggiunto e scavalcato del fenomenale colombiano. Da segnalare l’eccellente ...

