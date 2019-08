Vischio | la pianta che favorisce la regolarità della pressione

Fonte : dilei

(Di sabato 17 agosto 2019) Quando si pensa al, l’immagine che viene subito in mente è quella del bacio di fine anno, tradizione romantica che non tramonta mai. Questaè però anche un’eccellente alleatasalute e, nello specifico, un elisir naturale contro laalta. Fattore di rischio cardiovascolare molto importante, l’ipertensione arteriosa può avere diverse cause. Tra queste è possibile ricordare la familiarità, l’età, il sovrappeso e la presenza di patologie metaboliche come il diabete. L’approccio terapeutico principale rimane quello farmacologico – se ci si accorge di avere valorisuperiori ai 120/140 di massima e ai 65/90 di minima è opportuno contattare tempestivamente il proprio medico – ma, parallelamente, ci si può aiutare anche con diversi rimedi naturali. Uno di questi è il, utilizzato come medicamento da ...

