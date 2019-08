Vietati gli spot con le mamme casalinghe

Fonte : ilgiornale

(Di sabato 17 agosto 2019) Alessandro Gnocchi In questi giorni, l'Inghilterra, in conformità con il regolamento approvato in giugno, ha censurato duepubblicitari nei quali emergerebbero stereotipi di genere. Uomini e donne devono essere pari in tutto, o quasi: forza, coraggio e inclinazioni. Nel primo, una serie di uomini si cimenta in attività avventurose. Le due donne sono passive: una dorme, l'altra accudisce un bambino. Peccato che la ragazza si sia addormentata in parete a duemila metri, sono dettagli, comunque si è assopita. Peccato anche che dedicarsi a crescere un figlio sia impresa non meno coraggiosa e soprattutto legittima di fare l'astronauta. Peccato, infine, che la madre lanci uno sguardo malizioso: mamma sì, ma sprint. L'altromostra un padre ricevere un neonato dalla madre, che se ne va. Il padre si distrae e lascia il figlio a girare sul nastro trasportatore di un ...

