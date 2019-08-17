romadailynews : Viabilità Roma Regione Lazio del 17-08-2019 ore 17:30: VIABILITÀ 17 AGOSTO 2019 ORE 17:20… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 17-08-2019 ore 17:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : Viabilità Roma Regione Lazio del 17-08-2019 ore 16:30: VIABILITÀ 17 AGOSTO 2019 ORE 16:20… -
Dalla Rete Google NewsInvestimenti in mattone restano al primo posto per gli italiani - Affaritaliani.it
Investimenti in mattone restano al primo posto per gli italiani Affaritaliani.it
Torino, 16 lug. (AdnKronos) - Gli investimenti nel mattone rimangono al primo posto per gli italiani: il 57% ha ristrutturato la casa o un altro immobile.
Viabilità Roma Regione Lazio del 17-08-2019 ore 16 : 30 : Viabilità 17 AGOSTO 2019 ORE 16:20 FEDERICO DI LERNIA BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO DELL’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SU VIA PONTINA UN INCIDENTE PROVOCA RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI VIA FOSSIGNANO IN DIREZIONE Roma SUL RACCORDO CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA CASILINA E DIRAMAZIONE Roma SUD IN INTERNA SULLA LITORANEA RALLENTAMENTI SEMPRE PER TRAFFICO INTENZO DAL LIDO DI CASTEL FUSANO A MARINA DI ARDEA NEL DUE SENSI DI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 17-08-2019 ore 15 : 30 : Viabilità 17 AGOSTO 2019 ORE 15:20 FEDERICO DI LERNIA BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SU VAI CASSIA CODE ALL’ALTEZZA DI VIA BRACCIANESE, IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA SULLA CRISTOFORO COLOMBO RALLENTAMENTI DA LIDO DI CASTEL FUSANO A VIA DI MALAFEDE SULLA LITORANEA CODE A TRATTI DA CAMPO ASCOLANO A TORVAIANICA NEL DUE SENSI DI MARCIA VIA APPIA DOMITIANA, RALLENTAMENTI TRA VIA FLACCA E VIA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 17-08-2019 ore 13 : 30 : Viabilità 17 AGOSTO 2019 ORE 13:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IN REDAZONE GIUSEPPE CUTRUPI ANDIAMO SUBITO AD AGGIORNARE LA SITUAZIONE SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD, E’ STATO RIMOSSO IL VEICOLO IN PANNE TRA TORRENOVA E MONTE PORZIO CATONE IN DIREZIONE A1 MILANO-NAPOLI, TRAFFICO REGOLARE. RICORDIAMO ANCORA IL FERMO DEI MEZZI CON PESO SUPERIORE ALLE 7,5 TONNELLATE CHE NON ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 17-08-2019 ore 12 : 30 : Viabilità 17 AGOSTO 2019 ORE 12:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IN REDAZONE GIUSEPPE CUTRUPI INIZIAMO SUBITO CON UN AGGIORNAMENTO SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD, A CAUSA DI UN VEICOLO IN PANNE SI SONO FORMATI 2 KM DI CODA TRA TORRENOVA E MONTE PORZIO CATONE IN DIREZIONE A1 MILANO-NAPOLI. PER IL RESTO LA CIRCOLAZONE SI MANTIENE SCORREVOLE SULLE ALTRE PRINCIPALI STRADE E AUTSTRADE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 17-08-2019 ore 11 : 30 : Viabilità 17 AGOSTO 2019 ORE 11:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IN REDAZONE GIUSEPPE CUTRUPI IN APERTURA LA DIRAMAZIONE Roma SUD, A CAUSA DI UN VEICOLO IN PANNE TROVIAMO CODE TRA TORRENOVA E MONTE PORZIO CATONE IN DIREZIONE A1 MILANO-NAPOLI. QUALCHE PROBLEMA ANCHE SULLA LITORANEA DOVE TROVIAMO RALLENTAMENTI TRA CAMPO ASCOLANO E COLLE ROMITO NELLE DUE DIREZIONI. CI SPOSTIAMO PIU’ ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 17-08-2019 ore 10 : 30 : Viabilità 17 AGOSTO 2019 ORE 10:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IN REDAZONE GIUSEPPE CUTRUPI NESSUNA NOVITÀ DI RILIEVO RISPETTO AL PRECEDENTE AGGIORNAMENTO, IL TRAFFICO CONTINUA INFATTI A MANTENERSI NEL COMPLESSO REGOLARE REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. Q2UALCHE PROBLEMA SULLA LITORANEA DOVE TROVIAMO RALLENTAMENTI TRA CAMPO ASCOLANO E COLLE ROMITO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 17-08-2019 ore 09 : 30 : Viabilità 17 AGOSTO 2019 ORE 09:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IN REDAZONE GIUSEPPE CUTRUPI NESSUNA NOVITÀ DI RILIEVO RISPETTO AL PRECEDENTE AGGIORNAMENTO, IL TRAFFICOCONTINUA INFATTI A MANTENERSI REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. SPOSTAMENTI AGEVOLATI ANCHE DAL FERMO DEI MEZZI CON PESO SUPERIORE ALLE 7,5 TONNELLATE CHE NON POTRANNO CIRCOLARE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 17-08-2019 ore 08 : 30 : Viabilità 17 AGOSTO 2019 ORE 08:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IN REDAZONE GIUSEPPE CUTRUPI SITUAZIONE TRANQUILLA PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. SPOSTAMENTI AGEVOLATI ANCHE DAL FERMO DEI MEZZI CON PESO SUPERIORE ALLE 7,5 TONNELLATE CHE NON POTRANNO CIRCOLARE SULL’INTERA RETE VIARIA NAZIONALE FINO ALLE 22.00 DI QUESTA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 17-08-2019 ore 07 : 30 : Viabilità 17 AGOSTO 2019 ORE 07:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IN REDAZONE GIUSEPPE CUTRUPI SITUAZIONE TRANQUILLA PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. SPOSTAMENTI AGEVOLATI ANCHE DAL FERMO DEI MEZZI CON PESO SUPERIORE ALLE 7,5 TONNELLATA CHE NON POTRANNO CIRCOLARE FUORI DAI CENTRI ABITATI FINO ALLE 22.00 DI QUESTA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 16-08-2019 ore 20 : 30 : Viabilità 16 AGOSTO 2019 ORE 20.20 GINA PANDOLFO BUONASERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO PARTIAMO DALLA PONTINA RIMOSSO L’INCIDENTE, LA CIRCOLazioNE E’ SCORREVOLE AL MOMENTO TRA CASTEL RomaNO E CASTEL DI DECIMA, ANCHE IN DIREZIONE Roma ANCORA INTENSO IL TRAFFICO LUNGO IL LITORALE LAZIALE RALLENTMAENTI SULLA VIA AURELIA TRA CIVITAVECCHIA E SANTA MARINELLA, NELLE DUE DIREZIONI PROSEGUIAMO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 16-08-2019 ore 19 : 45 : Viabilità 16 AGOSTO 2019 ORE 19.20 GINA PANDOLFO BUONASERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULLA VIA PONTINA, PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, ANCORA CODE TRA CASTEL RomaNO E CASTEL DI DECIMA, IN DIREZIONE Roma CI SPOSTIAMO SUL LITORALE LAZIALE TRAFFICO INTENSO SULLA VIA AURELIA CODE A TRATTI TRA CIVITAVECCHIA E SANTA MARINELLA, NELLE DUE DIREZIONI RALLENTAMENTI A PALIDORO, VERSO Roma ANDIAMO SULLA VIA LITORANEA, ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 16-08-2019 ore 19 : 15 : Viabilità 16 AGOSTO 2019 ORE 18.20 GINA PANDOLFO BUONSERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUBITO UN AGGIORNAMENTO SULLA VIA PONTINA, RISOLTO L’INCIDENTE ALL’ALTEZZA DEL KM 27 CIRCA, LA CIRCOLazioNE E’, REGOLARE AL MOMENTO TRA CASTEL RomaNO E POMEZIA NORD, IN DIREZIONE LATINA SEMPRE SULLA VIA PONTINA, MA NELLA DIREZIONE OPPOSTA, A SEGUITO DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, ANCORA CODE DA CASTEL RomaNO A CASTEL DI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 16-08-2019 ore 18 : 45 : Viabilità 16 AGOSTO 2019 ORE 18.20 GINA PANDOLFO BUONSERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUBITO UN AGGIORNAMENTO SULLA VIA PONTINA, RISOLTO L’INCIDENTE ALL’ALTEZZA DEL KM 27 CIRCA, LA CIRCOLazioNE E’, REGOLARE AL MOMENTO TRA CASTEL RomaNO E POMEZIA NORD, IN DIREZIONE LATINA SEMPRE SULLA VIA PONTINA, MA NELLA DIREZIONE OPPOSTA, A SEGUITO DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, ANCORA CODE DA CASTEL RomaNO A CASTEL DI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 16-08-2019 ore 18 : 15 : Viabilità 16 AGOSTO 2019 ORE 16.20 GINA PANDOLFO BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio APRIAMO CON LA VIA PONTINA UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA IL BIVIO PER PRATICA DI MARE E CASTEL DI DECIMA, IN DIREZONE Roma SEMPRE SULLA A PONTINA MA AL KM 27, IN DIREZIONE LATINA UN’AUTO RIBALTATA E’ LA CAUSA DELLE CODE DA VIA DIAMARE A VIA MONTE D’ORO RALLENTAMENTI POI SULLA REGIONALE MARIA E ISOLA CASAMARI, QUI PER TRAFFICO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 16-08-2019 ore 17 : 45 : Viabilità 16 AGOSTO 2019 ORE 16.20 GINA PANDOLFO BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio APRIAMO CON LA VIA PONTINA UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA IL BIVIO PER PRATICA DI MARE E CASTEL DI DECIMA, IN DIREZONE Roma SEMPRE SULLA A PONTINA MA AL KM 27, IN DIREZIONE LATINA UN’AUTO RIBALTATA E’ LA CAUSA DELLE CODE DA VIA DIAMARE A VIA MONTE D’ORO RALLENTAMENTI POI SULLA REGIONALE MARIA E ISOLA CASAMARI, QUI PER TRAFFICO ...