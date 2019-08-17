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Viabilità Roma Regione Lazio del 17-08-2019 ore 11 | 30

Viabilità Roma Regione Lazio del 17-08-2019 ore 11 | 30 Viabilità 17 AGOSTO 2019 ORE 11:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ ASCOLTO CON ...

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Viabilità Roma Regione Lazio del 17-08-2019 ore 11:30 (Di sabato 17 agosto 2019) Viabilità 17 AGOSTO 2019 ORE 11:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IN REDAZONE GIUSEPPE CUTRUPI IN APERTURA LA DIRAMAZIONE Roma SUD, A CAUSA DI UN VEICOLO IN PANNE TROVIAMO CODE TRA TORRENOVA E MONTE PORZIO CATONE IN DIREZIONE A1 MILANO-NAPOLI. QUALCHE PROBLEMA ANCHE SULLA LITORANEA DOVE TROVIAMO RALLENTAMENTI TRA CAMPO ASCOLANO E COLLE ROMITO NELLE DUE DIREZIONI. CI SPOSTIAMO PIU’ A SUD A FORMIA DOVE ABBIAMO CODE IN VIA DOMIZIANA, VIA VITRUVIO E LUNGOMARE REPUBBLICA. ANDIAMO SULLA PONTINA DOVE PROSEGUIRANNO FINO AL 3 SETTEMBRE PROSSIMO I LAVORI DI RIPRISTINO DELLE OPERE DI PROTEZIONE A CURA DI ANAS TRA I KM 10+562 E 109+200 SIA IN DIREZIONE Roma CHE TERRACCINA; PERTANTO SONO PREVISTE CHIUSURE ALTERNATE DI UNA CORSIA DI MARCIA ALLA VOLTA, CON CHIUSURA TEMPORANEA DEGLI SVINCOLI E DEVIAZIONE DEL TRAFFICO VEICOLARE. PASSIAMO ...
Fonte : romadailynews

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