Vela | Olimpiadi Tokyo 2020 | gli equipaggi dell’Italia già qualificati e le speranze

Fonte : oasport

(Di sabato 17 agosto 2019) È già passato poco più di un anno da quell’8 agosto 2018 in cui Benedetta Di Salle e Alessandra Dubbini riuscirono a regalare all’Italia il primo pass in assoluto per i Giochi Olimpici dinella classe 470 femminile. Nei giorni successivi le imbarcazioni azzurre impegnate nei Mondiali a classi unificate di Aarhus (Danimarca) garantirono altre cinque carte olimpiche per il Bel Paese in attesa di provare a rimpinguare il bottino successivamente. Ad oggi il numero di classi qualificate per l’Olimpiade è ancora fermo a 6 per l’Italia, che può però almeno sulla carta continuare a sperare di staccare il biglietto pernelle quattro classi ancora non qualificate. Ricordiamo che gliitaliani già in possesso del pass per l’evento a Cinque Cerchi sono il 470 maschile e femminile, l’RS:X maschile e femminile, il Laser Radial ed il Nacra ...

vdalbertas : 433 - Le Olimpiadi di Barcellona '92 - LauraritaRita : @Andrewetrusco @MarabottiMarco @fattoquotidiano Quindi lei preferiva la TAV, un progetto che dura da vent'anni! Mi… - PressMareItalia : Con la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 già al sicuro la squadra azzurra chiude il Mondiale 470 a Enoshi… -