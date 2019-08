Vela - Olimpiadi Tokyo 2020 : gli equipaggi dell’Italia già qualificati e le speranze rimaste a quelli (per ora) esclusi : È già passato poco più di un anno da quell’8 agosto 2018 in cui Benedetta Di Salle e Alessandra Dubbini riuscirono a regalare all’Italia il primo pass in assoluto per i Giochi Olimpici di Tokyo 2020 nella classe 470 femminile. Nei giorni successivi le imbarcazioni azzurre impegnate nei Mondiali a classi unificate di Aarhus (Danimarca) garantirono altre cinque carte olimpiche per il Bel Paese in attesa di provare a rimpinguare il ...

Dalla ‘spazzatura’ alle Olimpiadi! Oro - argento e bronzo : sVelate le medaglie ecosostenibili di Tokyo 2020 [GALLERY] : Olimpiadi 2020: a Tokyo una cerimonia speciale ad un anno esatto Dalla rassegna a cinque cerchi. svelate le medaglie realizzate con materiali riciclati Si è tenuta a Tokyo una cerimonia speciale dedicata alle prossime Olimpiadi 2020. Ad un anno esatto dall’inizio della prossima rassegna a cinque cerchi, gli organizzatori di Tokyo 2020 hanno deciso di dedicare un evento per l’inizio di questo speciale countdown. Durante la ...

Dalla ‘spazzatura’ alle Olimpiadi! Oro - argento e bronzo : sVelate le medaglie ‘ecosostenibili’ di Tokyo 2020 [GALLERY] : Olimpiadi 2020: a Tokyo una cerimonia speciale ad un anno esatto Dalla rassegna a cinque cerchi. svelate le medaglie realizzate con materiali riciclati Si è tenuta a Tokyo una cerimonia speciale dedicata alle prossime Olimpiadi 2020. Ad un anno esatto dall’inizio della prossima rassegna a cinque cerchi, gli organizzatori di Tokyo 2020 hanno deciso di dedicare un evento per l’inizio di questo speciale countdown. Durante la ...

Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 - Giovanni Malagò : “San Siro non sarà un problema per noi - a dicembre sVelata la governance” : Comincia il lungo percorso di preparazione per quanto riguarda l’organizzazione dei Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026, con il Presidente del CONI Giovanni Malagò che ha svelato i prossimi appuntamenti previsti per stabilire la governance che si occuperà della pianificazione e dell’organizzazione dell’evento a Cinque Cerchi. “Tutti i soggetti coinvolti nell’organizzazione dei Giochi Olimpici di ...

Olimpiadi Invernali 2026 – Luca Zaia sVela : “serve piano Marshall per Milano-Cortina - abbiamo grande occasione” : Il Preisdente del Veneto, Luca Zaia, afferma l’esigenza di un piano Marshall per le Olimpiadi Invernali del 2026 Dopo l’ok del CIO, l’Italia prepara il suo percorso verso Milano-Cortina 2026. Il presidente del Veneto, Luca Zaia, ai microfoni dell’ANSA ha parlato dei prossimi incontri a Roma per definire gli step successivi che porteranno alla realizzazione delle Olimpiadi Invernali 2026: “occorre un vero e ...

Molte olimpiadi si sono riVelate mangiatoie. Cosa fare per evitare che succeda di nuovo : A tutti, o quasi, piacciono le olimpiadi. Ma qualcuno le apprezza per i motivi sbagliati. Non vi cerca l’emozione del trionfo sportivo, la sfida agonistica sciolta all’ultimo secondo, la commozione della bandiera e dell’inno nazionale. E’ probabile che qualcuno durante la cerimonia di assegnazione della sede olimpica invernale del 2026, mentre si celebrava il trionfo di Milano-Cortina, sia scoppiato in una risata simile a quella degli ...