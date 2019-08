Usa, F-16 a Taiwan per 8 mld di dollari

La Casa Bianca ha dato il via libera per la vendita di caccia F-16 aper un valore di 8 miliardi di. Lo rendono noto fonti del Dipartimento di Stato. La decisione, che non dovrebbe vedere l'opposizione del Congresso, non mancherà di irritare Pechino, che consideracome una sua provincia ribelle. La vendita dei 66 caccia costituirebbe una delle più ingenti transazioni belliche tra gli Stati Uniti e l'isola.