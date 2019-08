Uomini e donne | Costantino Vitagliano e l?incontro con Alessandra Pierelli | «Si | ci siamo

Trono Over : Barbara De Santi lascia Uomini e Donne? La risposta : Uomini e Donne 2019/2020: Barbara De Santi fuori dal Trono Over? Manca poco e tra un paio di giorni Maria De Filippi tornerà a registrare le puntate del Trono Classico e del Trono Over di Uomini e Donne in vista della nuova stagione televisiva, che vedrà la prima messa in onda lunedì 16 settembre alle 14:45 su Canale 5. Quest’anno il pubblico non dovrebbe vedere nel parterre femminile una delle grandi e storiche protagoniste della ...

Barbara De Santi ritorna a Uomini e Donne? Grande incertezza - lei risponde : Trono Over Uomini e Donne 2019/2020: Barbara De Santi Grande assente? Barbara De Santi è stata sempre una delle vere protagoniste del trono Over di Uomini e Donne. Ha avuto la fortuna di trovare l’amore più di una volta grazie al programma televisivo e anche quest’anno l’abbiamo vista intenzionata a scovare il principe azzurro. Purtroppo […] L'articolo Barbara De Santi ritorna a Uomini e Donne? Grande incertezza, lei ...

Badminton - Mondiali 2019 : i favoriti dei doppi. Indonesia tra gli Uomini - Giappone tra le donne e Cina nel misto prenotano l’oro : A Basilea, in Svizzera, da lunedì 19 a domenica 25 agosto si terranno i Mondiali di Badminton: naturalmente saranno tre i tornei di doppio in programma, ovvero maschile, femminile e misto. Tra gli uomini prenota il metallo pregiato l’Indonesia, mentre nel misto è della Cina la coppia da battere, infine tra le donne si potrebbe assistere ad un dominio totale del Giappone. DOPPIO MASCHILE Una sola grande coppia favorita con tutte le altre ...

Uomini e Donne : Claudia Dionigi incinta di Lorenzo Riccardi? L’indizio : Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi di Uomini e Donne aspettano un figlio? Si sono scelti lo scorso gennaio a Uomini e Donne e non si sono più lasciati: Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi si amano ogni giorno di più. Tutto procede a gonfie vele e, rispetto alle coppie che quest’anno si sono formate nel programma di Maria De Filippi e successivamente scoppiate, loro continuano a resistere e il loro amore cresce a dismisura. Una foto postata ...

Uomini e Donne - Serpa posta i video di Juan - ex di Sona : “Mai lasciati” : Uomini e Donne, Mario Serpa getta altra benzina sul fuoco e pubblica dei video di Juan, l’ex di Claudio Sona che dichiara: “Mai lasciati. Ci sono tutte le prove, sia scritte, sia registrate telefonicamente, sia sulle telecamere di casa mia” Altra giornata torrida per Uomini e Donne. Il caso di Claudio Sona, che si pensava […] L'articolo Uomini e Donne, Serpa posta i video di Juan, ex di Sona: “Mai lasciati” ...

Uomini e Donne gossip - Claudia Dionigi incinta? L’ultima foto fa discutere : Uomini e Donne, Claudia Dionigi è incinta? L’ultima foto fa ben sperare i fan Claudia e Lorenzo sono una delle coppie meglio riuscite di Uomini e Donne. La loro storia, infatti, va avanti a gonfie vele ormai da mesi e non si è mai sentito parlare di crisi o malumori. Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi, […] L'articolo Uomini e Donne gossip, Claudia Dionigi incinta? L’ultima foto fa discutere proviene da gossip e Tv.

Uomini e donne/ Claudio Leotta difende la redazione contro Teresa Cilia - Classico - : Uomini e donne, trono Classico: scoppia la guerra tra la redazione e alcuni ex partecipanti al programma, Teresa Cilia in primis,.

Anche Claudio Sona Difende Uomini e Donne! : Continua la polemica Uomini e Donne. Anche l’ex primo tronista gay, Claudio Sona, dopo tanto silenzio ha spiegato che la rottura con Mario è solo un problema loro. Ma la redazione di Maria De Filippi ha sempre fatto il suo lavoro. Nell’infinita polemica estiva tra la redazione di Uomini e Donne e alcuni degli ex protagonisti del dating show era stato tirato in ballo Anche Claudio Sona. La sua ex scelta, Mario Serpa, ancora una volta ...

Uomini E DONNE/ Sossio Aruta aspetta Bianca : 'Ursula tieni duro' - Trono Over - : UOMINI e DONNE Over, gli haters non la smettono di attaccare Gemma Galgani. Intanto Sossio Aruta aspetta la figlia Bianca

CLAUDIO SONA NON ERA SINGLE A Uomini E DONNE?/ Lui : 'Tutto falso - ho già querelato' : CLAUDIO SONA interviene sul presunto inganno che avrebbe ordito dai danni della trasmissione UOMINI e donne. Le parole su Instagram.

Uomini E DONNE/ Giulia Cavaglià in abito rosso incanta i fan - Trono Classico - : UOMINI e DONNE, Trono Classico: Nicole Mazzocato parla dei suoi progetti, i sogni e le ambizioni. Intanto Giulia Cavaglià incanta i fan

Uomini e donne gate - Claudio Sona smentisce di essere stato fidanzato durante il Trono Gay : Non si placano le polemiche intorno a Uomini e donne, più che mai al centro di sospetti relativi ad alcuni storici autori del programma. A finire nell'occhio del ciclone è stata soprattutto Raffaella Mennoia, accusata da Teresa Cilia e Mario Serpa (nonché dall'influencer Deianira Marzano) di essere stata a conoscenza del fidanzamento di alcuni ex tronisti durante la partecipazione al programma. Quello che oramai è stato ribattezzato come 'Uomini ...

Un'autrice di Uomini e Donne : 'Teresa Cilia pretese la raccomandazione per il GF Vip' : Ogni giorno che passa, la querelle tra Teresa Cilia e la redazione di Uomini e Donne si arricchisce di nuovi interessanti particolari: poche ore fa, ad esempio, una storica autrice ha fatto sapere che la siCiliana ce l'avrebbe con tutti loro per una possibilità lavorativa che le avrebbero negato. Stando a quello che ha raccontato Lucia Chiorrini su Instagram, l'ex tronista siCiliana avrebbe preteso dalla società Fascino una raccomandazione per ...