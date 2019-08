UNA VITA | anticipazioni puntata di lunedì 19 agosto 2019

Fonte : tvsoap

(Di sabato 17 agosto 2019)793 di Unadi19: Esteban salva Silvia ma rimane ferito nello scontro con Blasco. A tavola con Arturo, Silvia inizia a capire che il suo fidanzato è cieco. Iñigo comprende che l’Indiano era una persona influente nella sua patria e che di conseguenza non sarà facilissimo scagionare Flora. Per questo motivo, l’uomo decide di usare Cesareo come falso testimone ai danni di Peña. Ramon è sempre più in ansia per il ruolo di banditore alla festa di Cabrahigo, lo aspettano infatti prove alquanto strampalate e lavande dei piedi. Felipe dà il permesso a Lolita di accompagnare i Palacios alla festa del suo paese. Blanca e Diego trovano finalmente il piccolo Moises, mentre Fabiana e Carmen fanno pace in ospedale. Una: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI). Seguiteci! Potete leggere l'articolo UNA...

