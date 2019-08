Ucraina,rogo in hotel:8 morti,10 feriti

Un incendio è divampato in un albergo di Odessa, in, causando la morte di almeno 8 persone e il ferimento di altre 10. Le fiamme, precisa l'agenzia Tass nel riferire la notizia, si sono sviluppate alle prime luci dell'alba al secondo piano dell'Tokyo Star. Per fronteggiare ilsono intervenuti 65 vigili del fuoco con 13 mezzi. Un'inchiesta è stata aperta per determinare le cause delle fiamme.(Di sabato 17 agosto 2019)