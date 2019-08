Triestina-Juventus | Cristiano Ronaldo non ci sarà | affaticamento muscolare per il

Fonte : sportfair

(Di sabato 17 agosto 2019)non penderà parte alla sfida amichevole fra: il fuoriclasse portoghese assente per un. Out anche Sarri per una sindrome influenzalenon prenderà parte all’amichevole frain programma questa sera presso lo stadio Nereo Rocco. Il fuoriclasse portoghese verrà tenuto a riposo a causa di un leggero. Non siederà in panchina nemmeno Maurizio Sarri, ancora alle prese con la sindrome influenzale contratta nei giorni scorsi. Questo l’elenco dei bianconeri in viaggio per Trieste: Szczesny, De Sciglio, Chiellini, De Ligt, Pjanic, Khedira, Ramsey, Dybala, Douglas Costa, Alex Sandro, Danilo, Matuidi, Cuadrado, Mandzukic, Bonucci, Higuain, Emre Can, Rugani, Rabiot, Demiral, Bentancur, Pinsoglio, Bernardeschi, Buffon. SCARICA L’APP DI SPORTFAIR PER RIMANERE ...

