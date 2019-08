Traffico Roma del 17-08-2019 ore 08 | 30

Traffico Roma del 17-08-2019 ore 07 : 30 : Traffico SCORREVOLE IN QUESTE ORE LUNGO LA RETE VIARIA CITTADINA DELLA CAPITALE. PER LAVORI DI PULITURA CHIUSO DALLE 07.00 ALLE 12.00 IL TRATTO DELLA PANORAMICA COMPRESO TRA VIA TRIONFALE E PIAZZALE CLODIO, IN DIREZIONE DI PIAZZA MAZINI.. PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA. CHIUSA PER LAVORI ALL’IMPANTO DI ILLUMINAZIONE LA GALLERIA GIOVANNI XXIII IN DIREZIONE TRA VIA DELLA PINETA SACCHETTI E VIA DEL FORO ITALICO, IN DIREZIONE DELLA VIA ...

Traffico Roma del 16-08-2019 ore 20 : 00 : IN CITTA UN INCIDENTE IN VIA NOMENTANA ALTEZZA VIALE REGINA MARGHERITA CAUSA RALLENTAMENTI. SULLA PONTINA PER INCIDENTE SI STA IN CODA TRA VIA DI TRIGORIA E CASTEL DI DECIMA VERSO Roma. SI TRATTA DI UN MEZZO PESANTE RIBALTATO. ATTENZIONE AD ALCUNE CHIUSURE CHE POTREBBERO AUMENTARE I TEMPI DI PERCORRENZA: PER I LAVORI NELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII IN DIREZIONE CORSO FRANCIA -TOR DI QUINTO, CHIUSO IL TUNNEL. ALL’AURELIO CHIUSA AL Traffico VIA ...

Traffico Roma del 16-08-2019 ore 19 : 00 : IN CITTA UN INCIDENTE IN ZONA BUFALOTTA PRECISAMENTE IN VIA DARIO NICCODEMI ALTEZZA VIA IDA BACCINI CAUSA RALLENTAMENTI. ALTRO INCIDENTE VIA SEBASTIANO SATTA DIREZIONE PIAZZA RICCARDO BALSAMO CRIVELLI. SULLA PONTINA PER INCIDENTE SI STA IN CODA TRA VIA DI DECIMA E POMEZIA NORD IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. SI TRATTA DI UN MEZZO PESANTE RIBALTATO. ATTENZIONE AD ALCUNE CHIUSURE CHE POTREBBERO AUMENTARE I TEMPI DI PERCORRENZA: PER I LAVORI NELLA ...

Traffico Roma del 16-08-2019 ore 18 : 00 : Traffico SEMPRE SCORREVOLE AL MOMENTO NELLE VIE CITTADINE E SULLE STRADE CONSOLARI. REGOLARI ANCHE I TRATTI AUTOSTRADALI. IN CITTA UN INCIDENTE IN ZONA BUFALOTTA PRECISAMENTE IN VIA DARIO NICCODEMI ALTEZZA VIA IDA BACCINI CAUSA RALLENTAMENTI. SULLA PONTINA PER INCIDENTE SI STA IN CODA TRA VIA DI DECIMA E POMEZIA NORD IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. ATTENZIONE AD ALCUNE CHIUSURE CHE POTREBBERO AUMENTARE I TEMPI DI PERCORRENZA: PER I LAVORI NELLA ...

Traffico Roma del 16-08-2019 ore 17 : 00 : Traffico SEMPRE SCORREVOLE AL MOMENTO NELLE VIE CITTADINE E SULLE STRADE CONSOLARI. REGOLARI ANCHE I TRATTI AUTOSTRADALI. L’UNICA SEGNALAZIONE RIGUARDA LA PONTINA DOVE SI SONO FORMATE CODE PER UN INCIDENTE TRA VIA DI PRATICA E CASTEL DI DECIMA VERSO Roma. ATTENZIONE AD ALCUNE CHIUSURE CHE POTREBBERO AUMENTARE I TEMPI DI PERCORRENZA: PER I LAVORI NELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII IN DIREZIONE CORSO FRANCIA -TOR DI QUINTO, CHIUSO IL ...

Traffico Roma del 15-08-2019 ore 19 : 00 : SEMPRE SCORREVOLE IL Traffico SULLE STRADE CITTADINE,, ALTRETTANTO PER QUANTO RIGUARDA RACCORDO E CONSOLARI, PIÙ INTENSO MA SENZA IMPEDIMENTI SU AURELIA, CRISTOFORO COLOMBO E PONTINA. NEL QUADRANTE NORD SEMPRE CHIUSA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII DA VIA DELLA PINETA SACCHETTI IN DIREZIONE STADIO OLIMPICO SALARIA; DEVIAZIONI POSSIBILI IN VIA PIEVE DI CADORE O IN VIA CORTINA D’AMPEZZO. RICORDIAMO CHE IL SERVIZIO SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA È ...

Traffico Roma del 15-08-2019 ore 18 : 00 : Traffico SCORREVOLE SULLE STRADE CITTADINE,, ALTRETTANTO PER QUANTO RIGUARDA RACCORDO E CONSOLARI, PIÙ INTENSO MA SENZA IMPEDIMENTI SU AURELIA, CRISTOFORO COLOMBO E PONTINA. NEL QUADRANTE NORD SEMPRE CHIUSA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII DA VIA DELLA PINETA SACCHETTI IN DIREZIONE STADIO OLIMPICO SALARIA; DEVIAZIONI POSSIBILI IN VIA PIEVE DI CADORE O IN VIA CORTINA D’AMPEZZO. RICORDIAMO CHE IL SERVIZIO SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA È SOSPESO ...

Traffico Roma del 15-08-2019 ore 17 : 00 : NESSUNA SEGNALAZIONE PER QUANTO RIGUARDA IL Traffico SULLE STRADE CITTADINE CHE CONTINUA AD ESSERE SCORREVOLE, ALTRETTANTO PER QUANTO RIGUARDA RACCORDO E CONSOLARI, PIÙ INTENSO MA SENZA IMPEDIMENTI SU AURELIA, CRISTOFORO COLOMBO E PONTINA. NEL QUADRANTE NORD SEMPRE CHIUSA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII DA VIA DELLA PINETA SACCHETTI IN DIREZIONE STADIO OLIMPICO SALARIA; DEVIAZIONI POSSIBILI IN VIA PIEVE DI CADORE O IN VIA CORTINA ...