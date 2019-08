Tour de l’Avenir 2019 | nella terza tappa si esaltano i britannici Hayter batte Pidcock

Fonte : oasport

(Di sabato 17 agosto 2019) Era la Nazione più attesa in chiave volate e subito ha messo le cose in chiaro. La Gran Bretagna si esaltafrazione delde l’Avenir: partenza da Montignac-Lascaux e arrivo in leggera salita, dopo 162,3 chilometri in quel di Mauriac. Uno-due per iche trovano la doppietta con i fenomeni Ethane Thomas, ma l’Italia c’è e piazza Stefano Oldani inposizione. Ci provano in quattro da lontano: Niklas Märkl (Germania), Stuart Balfour (Gran Bretagna), Jens Reynders (Belgio) e Thomas Acosta (Auvergne-Rhône-Alpes). Il gruppo però non lascia spazio e ai -40 dall’arrivo rientrano davanti anche Oier Lazkano (Spagna), Patrick Gamper (Austria) e Maxime Jarnet (Auvergne-Rhône-Alpes). Il ritmo nel plotone è indiavolato sulle pendenze finali e a giocarsi il successo sono una trentina di uomini:vince quasi per distacco ...

